Копитар – 4-й действующий игрок, проведший 1300+ матчей в НХЛ. Овечкин на 2-м месте

Анже Копитар – 4-й действующий игрок, проведший 1300 матчей в НХЛ.

36-летний капитан « » принял участие в матче с «Вегасом» (3:4 Б) в регулярном чемпионате .

На счету словенца стало 1300 игр в регулярках за карьеру. Он стал первым игроком с таким числом матчей в форме «Кингс».

Среди действующих игроков лиги такой отметки ранее достигли трое – («Даллас», 1368), («Вашингтон», 1354), («Каролина», 1342).

В 8 матчах текущего сезона у Копитара 8 (4+4) баллов. За карьеру – 1149 (397+752) баллов.

Анже идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая лишь Люку Робитайлу (1154 очка в 1077 играх) и Марселю Дионну (1307 в 921).