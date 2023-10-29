Копитар – 4-й действующий игрок, проведший 1300+ матчей в НХЛ. Овечкин на 2-м месте
Анже Копитар – 4-й действующий игрок, проведший 1300 матчей в НХЛ.
36-летний капитан «Лос-Анджелеса» принял участие в матче с «Вегасом» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету словенца стало 1300 игр в регулярках за карьеру. Он стал первым игроком с таким числом матчей в форме «Кингс».
Среди действующих игроков лиги такой отметки ранее достигли трое – Райан Сутер («Даллас», 1368), Александр Овечкин («Вашингтон», 1354), Брент Бернс («Каролина», 1342).
В 8 матчах текущего сезона у Копитара 8 (4+4) баллов. За карьеру – 1149 (397+752) баллов.
Анже идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая лишь Люку Робитайлу (1154 очка в 1077 играх) и Марселю Дионну (1307 в 921).
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