Гуляев об отстранении России: «Очень не хватает чувства, когда отстаиваешь честь страны. Хочется играть против лучших, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи»

Михаил Гуляев высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– В юности вы почувствовали на себе международный уровень. Сильно ли сейчас не хватает таких матчей?

– Да, конечно. Нас не собирают в сборную, а хочется тренироваться среди лучших, потом играть против лучших из других стран, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи.

И очень не хватает вот этого чувства, когда отстаиваешь честь страны, – сказал защитник « » .