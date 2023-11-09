Гуляев об отстранении России: «Очень не хватает чувства, когда отстаиваешь честь страны. Хочется играть против лучших, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи»

Теги Авангард Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею КХЛ Чемпионат.com Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24. 

– В юности вы почувствовали на себе международный уровень. Сильно ли сейчас не хватает таких матчей?

– Да, конечно. Нас не собирают в сборную, а хочется тренироваться среди лучших, потом играть против лучших из других стран, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи.

И очень не хватает вот этого чувства, когда отстаиваешь честь страны, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.

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8 комментариев

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Антон Некрасов
на что там смотреть , если главный тренер Ротенберг ? ушлипан репкоголовый
+2
-1
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Александр Невский
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Это не самое главное играть ради игры , сейчас мир меняется и Россия становиться лидером мира .
+3
-3
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Максим Козлов
Ответ Александр Невский
Это не самое главное играть ради игры , сейчас мир меняется и Россия становиться лидером мира .
Ну да, мы уже год лидеры в мире по наложенным санкциям)
+2
-2
0
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Максим Козлов
Ну да, мы уже год лидеры в мире по наложенным санкциям)
Каким образом тебя санкции касается , ненравиться жить в России ты же можешь уехать в другую страну, Россия же не Украина границы открыты .
0
0
0
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Максим Козлов
Ответ Александр Невский
Каким образом тебя санкции касается , ненравиться жить в России ты же можешь уехать в другую страну, Россия же не Украина границы открыты .
Касаются. И тебя касаются. Всех касаются. Повышение цен на абсолютно все: от продуктов питания и коммунальных услуг до бензина. И почему я должен уезжать из России? Почему я от каждого «урапатриота» слышу про то, что мне, почему-то, нужно уехать из России? Повестки дня выполняете? И зачем приплетать Украину, когда я про нее вообще ничего не говорил? Странные вы люди, конечно, обосновать конкретно ничего не можете, зато указать на дверь из страны - это всегда пожалуйста
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