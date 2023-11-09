Гуляев об отстранении России: «Очень не хватает чувства, когда отстаиваешь честь страны. Хочется играть против лучших, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи»
Михаил Гуляев высказался касательно отстранения России от турниров.
Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.
– В юности вы почувствовали на себе международный уровень. Сильно ли сейчас не хватает таких матчей?
– Да, конечно. Нас не собирают в сборную, а хочется тренироваться среди лучших, потом играть против лучших из других стран, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи.
И очень не хватает вот этого чувства, когда отстаиваешь честь страны, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.
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