Госэкспертиза разрешила Дацюку перестроить дом-памятник в Екатеринбурге в гостиницу

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Госэкспертиза разрешила Павлу Дацюку перестроить дом-памятник в гостиницу.

Дацюк купил «Дом мещанина Д.Х. Иконникова» в центре Екатеринбурга за 40,1 млн рублей в 2021 году.

Историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного дома-памятника начала XX века. 

Как сообщает «66.ru», сейчас усадьба находится в плохом состоянии: фундамент изношен, первый этаж подтапливается, стены разрисованы граффити, внутри дома нет перекрытий, он не отапливается и отключен от всех сетей, кроме электрических.

В ходе реставрации планируют укрепить фундамент, восстановить стены и кирпичную кладку, поменять крышу, подключить дом к канализации, водопроводу и отоплению.

В экспертизе, опубликованной на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, сообщается, что в доме предусмотрено размещение гостиницы с апартаментами.

В 2001 году здание признали памятником архитектуры.

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