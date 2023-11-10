«Лада» выменяла Никиту Михайлова у «Авангарда» на денежную компенсацию

Теги Авангард Лада переходы КХЛ Никита Михайлов деньги Хоккей

«Лада» выменяла нападающего Никиту Михайлова у «Авангарда».

Взамен омский клуб получил денежную компенсацию.

25-летний Никита Михайлов является воспитанником тольяттинского хоккея, но свою профессиональную карьеру начал в молодежной команде «Комета» в 2014 году.

Он набрал 1 (0+1) балл за результативность в этом сезоне в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В его активе также 1 гол в 3 играх ВХЛ.

Срок двустороннего контракта с нападающим рассчитан до конца сезона-2024/25.

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2 комментария

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Семен Бабцов
Бегло заголовок глянул, показалось, что про Михайлиса речь😄
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Angryslon
В Ладе много бабаевских. Так что неудивительно.
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