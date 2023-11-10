«Лада» выменяла Никиту Михайлова у «Авангарда» на денежную компенсацию

«Лада» выменяла нападающего Никиту Михайлова у «Авангарда».

Взамен омский клуб получил денежную компенсацию.

25-летний является воспитанником тольяттинского хоккея, но свою профессиональную карьеру начал в молодежной команде «Комета» в 2014 году.

Он набрал 1 (0+1) балл за результативность в этом сезоне в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В его активе также 1 гол в 3 играх ВХЛ.

Срок двустороннего контракта с нападающим рассчитан до конца сезона-2024/25.