«Лада» выменяла Никиту Михайлова у «Авангарда» на денежную компенсацию
«Лада» выменяла нападающего Никиту Михайлова у «Авангарда».
Взамен омский клуб получил денежную компенсацию.
25-летний Никита Михайлов является воспитанником тольяттинского хоккея, но свою профессиональную карьеру начал в молодежной команде «Комета» в 2014 году.
Он набрал 1 (0+1) балл за результативность в этом сезоне в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В его активе также 1 гол в 3 играх ВХЛ.
Срок двустороннего контракта с нападающим рассчитан до конца сезона-2024/25.
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