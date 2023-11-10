Шарипзянов о возможной отставке Кравеца: «Про какого тренера не говорят, что уволят, когда команда проигрывает? В Омске сразу косые взгляды после поражений»

Дамир Шарипзянов прокомментировал слухи об отставке главного тренера «Авангарда».

Команда тренера обыграла ЦСКА (6:4), продлив победную серию до пяти матчей.

«Вы мне скажите, про какого тренера не говорят, что его уволят, когда команда проигрывает?

Естественно о таком будут говорить, раздувать в СМИ.

Наше дело выходить и играть, помогать ему. И он поможет нам. Так что это обоюдно. Никто не хочет быть в одном месте.

Тем более, когда играешь в Омске, где после поражений выходишь на улицу, и на тебя сразу направлены косые взгляды. Так что лучше выигрывать», – сказал капитан « » .