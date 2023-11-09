Кравец о победе 6:4: «ЦСКА не имеет явных слабых мест. «Авангард» хотел за счет контратак реализовать моменты»
Михаил Кравец прокомментировал победу над ЦСКА.
«Авангард» выиграл со счетом 6:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Результативная игра. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всего матча, но мы оказались лучше, забили на две шайбы больше.
Благодарю ребят за хорошую игру и отличную поездку. Всегда тяжело играть концовку выездной серии.
– «Авангард» дважды отличился в меньшинстве. Это случайность или все же закономерность?
– Это закономерность. В обоих случаях оборона сыграла правильно, поэтому удалось убежать в контратаку.
– Как можете оценить итоги выезда?
– Поездки раньше нам не удавалось. Мы старались изо всех сил, но не получалось. Теперь за счет хорошей работы, игровой дисциплины и взаимопонимания смогли добиться результата.
– Поздравляли отдельно Буше?
– В раздевалке всегда поздравляем героев матча, я его и отдельно похвалил. Рид провел отличную игру, но все много сделали для победы.
– На какие слабые стороны противника обращали внимание вашей команды?
– ЦСКА не имеет явных слабых мест, коллектив третий год вместе играет.
Акцентировал внимание ребят на том, что нужно держать удар – соперник часто играет в тело, нельзя было давать им работать с шайбой, мы хотели за счет контратак реализовать свои моменты.
– Вы больше радовались забитым шайбам или огорчались пропущенным?
– Есть небольшое огорчение от пропущенных шайб.
Иногда хочется сделать правильно, но не получается. Разберем ошибки и будем играть увереннее, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
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