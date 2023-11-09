Кравец о победе 6:4: «ЦСКА не имеет явных слабых мест. «Авангард» хотел за счет контратак реализовать моменты»

Михаил Кравец прокомментировал победу над ЦСКА.

«Авангард» выиграл со счетом 6:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Результативная игра. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всего матча, но мы оказались лучше, забили на две шайбы больше.

Благодарю ребят за хорошую игру и отличную поездку. Всегда тяжело играть концовку выездной серии.

– «Авангард» дважды отличился в меньшинстве. Это случайность или все же закономерность?

– Это закономерность. В обоих случаях оборона сыграла правильно, поэтому удалось убежать в контратаку.

– Как можете оценить итоги выезда?

– Поездки раньше нам не удавалось. Мы старались изо всех сил, но не получалось. Теперь за счет хорошей работы, игровой дисциплины и взаимопонимания смогли добиться результата.

– Поздравляли отдельно Буше?

– В раздевалке всегда поздравляем героев матча, я его и отдельно похвалил. Рид провел отличную игру, но все много сделали для победы.

– На какие слабые стороны противника обращали внимание вашей команды?

– ЦСКА не имеет явных слабых мест, коллектив третий год вместе играет.

Акцентировал внимание ребят на том, что нужно держать удар – соперник часто играет в тело, нельзя было давать им работать с шайбой, мы хотели за счет контратак реализовать свои моменты.

– Вы больше радовались забитым шайбам или огорчались пропущенным?

– Есть небольшое огорчение от пропущенных шайб.

Иногда хочется сделать правильно, но не получается. Разберем ошибки и будем играть увереннее, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.