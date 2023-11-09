Кравец о победе 6:4: «ЦСКА не имеет явных слабых мест. «Авангард» хотел за счет контратак реализовать моменты»

Теги Авангард ЦСКА КХЛ Михаил Кравец Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над ЦСКА.

«Авангард» выиграл со счетом 6:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Результативная игра. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всего матча, но мы оказались лучше, забили на две шайбы больше.

Благодарю ребят за хорошую игру и отличную поездку. Всегда тяжело играть концовку выездной серии.

– «Авангард» дважды отличился в меньшинстве. Это случайность или все же закономерность?

– Это закономерность. В обоих случаях оборона сыграла правильно, поэтому удалось убежать в контратаку.

– Как можете оценить итоги выезда?

– Поездки раньше нам не удавалось. Мы старались изо всех сил, но не получалось. Теперь за счет хорошей работы, игровой дисциплины и взаимопонимания смогли добиться результата.

– Поздравляли отдельно Буше?

– В раздевалке всегда поздравляем героев матча, я его и отдельно похвалил. Рид провел отличную игру, но все много сделали для победы.

– На какие слабые стороны противника обращали внимание вашей команды?

– ЦСКА не имеет явных слабых мест, коллектив третий год вместе играет.

Акцентировал внимание ребят на том, что нужно держать удар – соперник часто играет в тело, нельзя было давать им работать с шайбой, мы хотели за счет контратак реализовать свои моменты.

– Вы больше радовались забитым шайбам или огорчались пропущенным?

– Есть небольшое огорчение от пропущенных шайб.

Иногда хочется сделать правильно, но не получается. Разберем ошибки и будем играть увереннее, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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