Федоров о 4:6 от «Авангарда»: «ЦСКА ищет баланс между холодной головой и горячим сердцем. Команда дышит боевым духом. Но терпение тренеров никто не отменял»
Сергей Федоров высказался после поражения от «Авангарда».
ЦСКА уступил со счетом 4:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражение подряд для клуба.
«Авангард» показал хорошую игру в атаке, с победой их. К сожалению, мы не смогли не допускать простых ошибок.
Не скажу, что мы плохо играли, но вот эти ошибки, приводящие к голам, случаются. В этом сегменте мы не добавили. Болельщикам спасибо, что пришли и поддержали.
Думаю, что это надо пережить, зная, что у нас есть все необходимые элементы, чтобы стать той командой, которая бы играла на результат, на победу.
Мы ищем баланс между холодной головой и горячим сердцем. Но на данный момент это не получается.
Поражения не фатальны, мы настраиваемся на каждую игру после поражения и хотим ее выиграть. Где-то даем себе шанс, где-то не получается.
Но команда живет, дышит боевым духом, команда хочет и может. Единственный и самый важный вопрос – когда? Но терпения как тренерского штаба, так и команды никто не отменял.
Мы понимаем, что мы терпим ситуацию, у нас технические, а не фундаментальные проблемы.
Я рад, что ребята все равно идут вперед, пытаются выиграть матч при любом раскладе.
Не знаю, как всем, а мне это видно и понятно. Нам нужно поддержать и развить это направление», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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