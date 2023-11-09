Федоров о 4:6 от «Авангарда»: «ЦСКА ищет баланс между холодной головой и горячим сердцем. Команда дышит боевым духом. Но терпение тренеров никто не отменял»

Теги Авангард ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров высказался после поражения от «Авангарда».

ЦСКА уступил со счетом 4:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражение подряд для клуба.

«Авангард» показал хорошую игру в атаке, с победой их. К сожалению, мы не смогли не допускать простых ошибок.

Не скажу, что мы плохо играли, но вот эти ошибки, приводящие к голам, случаются. В этом сегменте мы не добавили. Болельщикам спасибо, что пришли и поддержали.

Думаю, что это надо пережить, зная, что у нас есть все необходимые элементы, чтобы стать той командой, которая бы играла на результат, на победу.

Мы ищем баланс между холодной головой и горячим сердцем. Но на данный момент это не получается.

Поражения не фатальны, мы настраиваемся на каждую игру после поражения и хотим ее выиграть. Где-то даем себе шанс, где-то не получается.

Но команда живет, дышит боевым духом, команда хочет и может. Единственный и самый важный вопрос – когда? Но терпения как тренерского штаба, так и команды никто не отменял.

Мы понимаем, что мы терпим ситуацию, у нас технические, а не фундаментальные проблемы.

Я рад, что ребята все равно идут вперед, пытаются выиграть матч при любом раскладе.

Не знаю, как всем, а мне это видно и понятно. Нам нужно поддержать и развить это направление», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

9 комментариев

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artistry
С вратарями лажа. Или какой-то договор подписывали что нестабильных вратарей нельзя ссылать в Красную Звезду для набирания формы как практиковали Советские тренеры.
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ЕленаМо
Федоров тоже умеет словцом блеснуть, зачитаешься
+1
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Stepan Alexandrovich
Ну ничего, в следующем матче на безобидном нефтехимике отыграетесь и опять ордена себе повесите
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Операция Ы
Меньше нервов, неприятно, но начало ноября же только, не будем чемпионами ноября, ну и ладно)
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Павел Курочкин
Играем же неплохо. Только Трактору в одну калитку … невезуха какая то
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zho3716
Три поражения это серьезно.Надо собраться)
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Vagner01
Ответ Павел Курочкин
Играем же неплохо. Только Трактору в одну калитку … невезуха какая то
Это точно! Пять моментов ноль голов! У них два момента два гола! Непруха!
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