Ничушкин забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом». В среду у него родилась дочь

Валерий Ничушкин забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом».

Форвард « » отличился в игре регулярного чемпионата с «Кракеном» (3:4).

В его активе стало 8 (2+6) очков в 12 играх в текущем сезоне. Обе шайбы он забросил в матчах против « ».

Сегодня Валерий (20:35, 3:00 – в большинстве, 3:27 – в меньшинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и получил малый штраф. Также отметился 1 блоком и 1 перехватом.

Отметим, что пропустил тренировку команды в среду из-за рождения дочери. Сообщается, что жена и ребенок чувствуют себя хорошо.