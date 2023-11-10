Ничушкин забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом». В среду у него родилась дочь

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл Хоккей

Валерий Ничушкин забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ – вновь в игре с «Сиэтлом».

Форвард «Колорадо» отличился в игре регулярного чемпионата с «Кракеном» (3:4). 

В его активе стало 8 (2+6) очков в 12 играх в текущем сезоне. Обе шайбы он забросил в матчах против «Сиэтла». 

Сегодня Валерий (20:35, 3:00 – в большинстве, 3:27 – в меньшинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и получил малый штраф. Также отметился 1 блоком и 1 перехватом. 

Отметим, что Ничушкин пропустил тренировку команды в среду из-за рождения дочери. Сообщается, что жена и ребенок чувствуют себя хорошо. 

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4 комментария

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Сергей Носков
В случае Валеры надо уточнять кто именно родил ему дочь.
+11
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Stan Giroux
Валера любит Сиэтл, и не только команду
+7
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Mephi027
А как же украинка в его номере?

Вроде гулял гулял и вот на тебе, дочь. Семьянин.
+2
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Александр Балабанов
Ответ Сергей Носков
В случае Валеры надо уточнять кто именно родил ему дочь.
Ладно ;)
0
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0
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