У Ничушкина «минус 4» в матче с «Вегасом» – худшая полезность в «Колорадо». Он остался без очков в 4-й игре подряд

Теги Колорадо НХЛ Вегас Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард «Колорадо» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (0:7). 

Россиянин (13:51, 1:40 – в большинстве, 2:16 – в меньшинстве, «минус 4» – худший показатель полезности в «Эвеланш») нанес 2 броска в створ и допустил 2 потери. 

В его активе 6 (1+5) очков в 10 играх сезона. 

3 комментария

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HK Traktor
Валера опять бухать начал что ли?
+4
-2
+2
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Mebius
Этот зверь еще покажет, на что он способен
Секретное оружие сработает в нужный момент
+1
0
+1
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