У Ничушкина «минус 4» в матче с «Вегасом» – худшая полезность в «Колорадо». Он остался без очков в 4-й игре подряд

Валерий Ничушкин остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (0:7).

Россиянин (13:51, 1:40 – в большинстве, 2:16 – в меньшинстве, «минус 4» – худший показатель полезности в «Эвеланш») нанес 2 броска в створ и допустил 2 потери.

В его активе 6 (1+5) очков в 10 играх сезона.