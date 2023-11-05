У Ничушкина «минус 4» в матче с «Вегасом» – худшая полезность в «Колорадо». Он остался без очков в 4-й игре подряд
Валерий Ничушкин остался без очков в 4 матчах подряд.
Форвард «Колорадо» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (0:7).
Россиянин (13:51, 1:40 – в большинстве, 2:16 – в меньшинстве, «минус 4» – худший показатель полезности в «Эвеланш») нанес 2 броска в створ и допустил 2 потери.
В его активе 6 (1+5) очков в 10 играх сезона.
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