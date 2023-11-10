Сергей Федоров считает, что его уверенность должна помочь ЦСКА играть лучше.

Главный тренер армейцев высказался после третьего подряд поражения в Фонбет Чемпионата КХЛ – от «Авангарда» (4:6).

— Сейчас общественность обсуждает возможные кадровые изменения в составе команды, как вы на это реагируете?

— Эмоции — это хорошая вещь. Но я и мой тренерский штаб понимаем состояние команды, вопросов к игрокам нет.

В своей карьере я такого пути еще не проходил. Простые ошибки не дают нам двигаться вперед, мы легко пропускаем. Все в команде стараются и хотят выиграть, но некоторые вещи не получаются.

Моя уверенность — часть работы, я должен честно отвечать на все вопросы, — сказал .