Михайлов о ЦСКА: «Впечатление от игры команды удручающее. Так обладатели Кубка Гагарина не должны играть»
Борис Михайлов назвал удручающей игру ЦСКА.
Команда тренера Сергея Федорова уступила «Авангарду» (4:6), продлив серию поражений до трех игр.
«Естественно, все поражения, которые есть у ЦСКА, не очень приятны.
Но вопросы отчего, почему – это вопросы к [главному тренеру ЦСКА Сергею] Федорову и всему тренерскому штабу.
Мое же впечатление от игры команды удручающее, так обладатели Кубка Гагарина не должны играть.
Как обычный болельщик могу сказать, меня тревожит этот вопрос», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
2 комментария