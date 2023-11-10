Михайлов о ЦСКА: «Впечатление от игры команды удручающее. Так обладатели Кубка Гагарина не должны играть»

Теги ЦСКА Сергей Федоров Борис Михайлов КХЛ ТАСС Хоккей

Борис Михайлов назвал удручающей игру ЦСКА.

Команда тренера Сергея Федорова уступила «Авангарду» (4:6), продлив серию поражений до трех игр.

«Естественно, все поражения, которые есть у ЦСКА, не очень приятны.

Но вопросы отчего, почему – это вопросы к [главному тренеру ЦСКА Сергею] Федорову и всему тренерскому штабу.

Мое же впечатление от игры команды удручающее, так обладатели Кубка Гагарина не должны играть.

Как обычный болельщик могу сказать, меня тревожит этот вопрос», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

2 комментария

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Machine Head
От прошлогоднего ЦСКА остались одни проблески. Конечно, не болельщику Динамо критиковать клуб, но как любитель хоккея и московского в том числе , сопереживаю вместе с Михайловым. Смотрю матчи армейцев и не вижу огонька и той мощи , которая позволила взять КГ. Вопросы должны быть не только к Федорову , но и к игрокам. Возможно, как одна из причин то , что уровень команд немного подравнялся. И если в прошлом году , например, Спартак почти в каждом матче выглядел жертвой, то в этом году это совершенно другой коллектив. Но я верю в Федорова. Думаю , что ближе к плей офф найдутся резервы.
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Аль Шинник
Стоп. В Москве же не критикуют команды? Так сказал Роман, а он не может врать.
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