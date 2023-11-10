Михайлов о ЦСКА: «Впечатление от игры команды удручающее. Так обладатели Кубка Гагарина не должны играть»

Борис Михайлов назвал удручающей игру ЦСКА.

Команда тренера Сергея Федорова уступила «Авангарду» (4:6), продлив серию поражений до трех игр.

«Естественно, все поражения, которые есть у ЦСКА, не очень приятны.

Но вопросы отчего, почему – это вопросы к [главному тренеру ЦСКА Сергею] Федорову и всему тренерскому штабу.

Мое же впечатление от игры команды удручающее, так обладатели Кубка Гагарина не должны играть.

Как обычный болельщик могу сказать, меня тревожит этот вопрос», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.