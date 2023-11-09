Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Прорвет еще! Он же очки набирает. Штук 30 забьет в этом сезоне»
Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
В 5 последних матчах нападающий набрал 3 (0+3) балла.
«Овечкин не забивает пять матчей подряд? Вряд ли возраст сказывается. Подождите, прорвет еще! Он же очки набирает свои.
Ну, не забивает пока, да… Пока не забивает. Его прорвет? Я думаю, что да. Будем на это надеяться! Надо, чтобы подобрался поближе к Гретцки.
Сколько в этом сезоне забьет? Думаю, что штук 30. Дойдет до этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
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