Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Прорвет еще! Он же очки набирает. Штук 30 забьет в этом сезоне»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

В 5 последних матчах нападающий набрал 3 (0+3) балла.

«Овечкин не забивает пять матчей подряд? Вряд ли возраст сказывается. Подождите, прорвет еще! Он же очки набирает свои.

Ну, не забивает пока, да… Пока не забивает. Его прорвет? Я думаю, что да. Будем на это надеяться! Надо, чтобы подобрался поближе к Гретцки.

Сколько в этом сезоне забьет? Думаю, что штук 30. Дойдет до этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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12 комментариев

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Cuore Sportivo
и пускай уже шнурки поменяет

седина и желтые шнурки выглядят максимально комично
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Cuore Sportivo
Саня Шубский молодец!политик, лидер и боец!

30ку на пустые ворота должен наковырять
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Maxim Shumov
😁😁😁
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Matador
Ответ Direct free kick
40-45
да на столько лет он выглядит сейчас
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jqzn88xn6n
Ответ Cuore Sportivo
и пускай уже шнурки поменяет седина и желтые шнурки выглядят максимально комично
Максимально комично выглядят люди, которые считают, что знают как нужно ПРАВИЛЬНО жить суперзвезде НХЛ и великому спортсмену, а сами круглее картошки в жизни ничего не видели.
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осетов - пилот болида смерти
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Ответ jqzn88xn6n
Максимально комично выглядят люди, которые считают, что знают как нужно ПРАВИЛЬНО жить суперзвезде НХЛ и великому спортсмену, а сами круглее картошки в жизни ничего не видели.
примерно как моксимка шумов, страдающий от каждого упоминания Ови, а не его любимой Мямли
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Cuore Sportivo
Ответ jqzn88xn6n
Максимально комично выглядят люди, которые считают, что знают как нужно ПРАВИЛЬНО жить суперзвезде НХЛ и великому спортсмену, а сами круглее картошки в жизни ничего не видели.
достаточно посмотреть на других игроков)
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