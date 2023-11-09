Илья Карпухин: «Трактор» хочет попасть на праздник под названием плей-офф в этом сезоне и забраться там как можно выше»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Илья Карпухин Хоккей

Илья Карпухин высказался о введении перекрестного плей-офф в КХЛ.

– В последних матчах дела у «Трактора» пошли в гору, команда победила шесть раз подряд, в чем секрет таких результатов?

– Сложно выделить какую-то одну причину, но мы стали действовать гораздо более раскрепощенно, чем раньше, стали реализовывать свои моменты, и к команде пришли победы. А может, дело и в большем кредите доверия, который дал команде Заварухин.

– В прошлом сезоне «Трактор» сенсационно не попал в плей-офф. Насколько велико желание реабилитироваться в этом?

– Когда мы остались без плей-офф и сезон для нас закончился в начале февраля, была очень большая пауза без хоккея, все очень соскучились по любимой игре. В этом сезоне хотим попасть на праздник под названием плей-офф и забраться там как можно выше.

– Плей-офф в этом сезоне впервые будет перекрестный. Некоторые полагают, что это добавит зрелищности. Интересно знать, что думают хоккеисты?

– Я до этого вопроса вообще забыл, что плей-офф в этом году перекрестный… Мне кажется, про это рано еще задумываться, у нас впереди еще много матчей в регулярном чемпионате, нужно концентрироваться на них.

Но если говорить в целом про идею перекрестного плей-офф, думаю, это будет интересно и болельщикам, и игрокам. Посмотрим, как он пройдет, – сказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.

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