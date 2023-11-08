Ткачев о «Тракторе»: «Поправили некоторые моменты в психологическом плане. Желание побеждать вышло на первое место – это тянет вперед»

Теги Трактор КХЛ Владимир Ткачев Хоккей

Владимир Ткачев объяснил положительные изменения в результатах «Трактора».

Уральская команда одержала шесть побед подряд в КХЛ.

– За счет чего «Трактор» так прибавил после смены главного тренера?

– Честно говоря, нет ничего нового. За такой короткий срок сложно что-то изменить кардинально.

Есть некоторые детали и тонкости, которые мы поправили. Наверное, самое главное – это то, что желание ребят побеждать вышло на первое место. И это нас тянет вперед.

Мы хотим выигрывать. Все выходят на лед, пластаются, выполняют игровое задание. От этого хороший результат.

– Со стороны кажется, что игроки стали более раскрепощенными, действуют не в жестких рамках системы, как при Гатиятулине.

– Может быть. Да, действительно, некоторые моменты мы поправили в психологическом плане. Это нам помогло. Значит, мы на правильном пути.

– Чуть меньше месяца Алексей Заварухин был исполняющим обязанности главного тренера, и лишь 3 ноября его полноценно утвердили в этой должности, убрав приставку «и.о.». Просили руководство оставить его во главе команды?

– Со стороны игроков самый лучший комплимент тренеру – это хорошая игра.

Мы рады, что у нас на данный момент такой хороший коллектив. И это нам помогает. Хорошее настроение, плюс нам очень приятно, что на наши матчи приходят полные трибуны.

То, что сейчас показывает команда, заслуга всех – и болельщиков, и тренеров, и игроков, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий