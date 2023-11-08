Ткачев о «Тракторе»: «Поправили некоторые моменты в психологическом плане. Желание побеждать вышло на первое место – это тянет вперед»
Владимир Ткачев объяснил положительные изменения в результатах «Трактора».
Уральская команда одержала шесть побед подряд в КХЛ.
– За счет чего «Трактор» так прибавил после смены главного тренера?
– Честно говоря, нет ничего нового. За такой короткий срок сложно что-то изменить кардинально.
Есть некоторые детали и тонкости, которые мы поправили. Наверное, самое главное – это то, что желание ребят побеждать вышло на первое место. И это нас тянет вперед.
Мы хотим выигрывать. Все выходят на лед, пластаются, выполняют игровое задание. От этого хороший результат.
– Со стороны кажется, что игроки стали более раскрепощенными, действуют не в жестких рамках системы, как при Гатиятулине.
– Может быть. Да, действительно, некоторые моменты мы поправили в психологическом плане. Это нам помогло. Значит, мы на правильном пути.
– Чуть меньше месяца Алексей Заварухин был исполняющим обязанности главного тренера, и лишь 3 ноября его полноценно утвердили в этой должности, убрав приставку «и.о.». Просили руководство оставить его во главе команды?
– Со стороны игроков самый лучший комплимент тренеру – это хорошая игра.
Мы рады, что у нас на данный момент такой хороший коллектив. И это нам помогает. Хорошее настроение, плюс нам очень приятно, что на наши матчи приходят полные трибуны.
То, что сейчас показывает команда, заслуга всех – и болельщиков, и тренеров, и игроков, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
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