Федоров о 0:4 от «Трактора»: «Не скажу, что у ЦСКА фундаментальные проблемы. Проходим такой период, где у нас маловато огня и эмоций»

Теги ЦСКА Трактор Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров высказался о поражении от «Трактора».

ЦСКА уступил со счетом 0:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Соперника – с победой. «Трактор» хорошо играл, использовал все наши оплошности.

Не скажу, что у нас фундаментальные проблемы в плане наших каких-то технических и тактических, но счет на табло.

Как бы странно это не звучало, у меня нет больших претензий к ребятам. Я точно знаю, характер никуда не делся и наше мастерство тоже.

Но пока проходим такой период времени, где у нас маловато огня и эмоций, чтобы сыграть на победу.

– Что нужно сделать, чтобы начать побеждать в следующей игре?

– Это не быстрый процесс, потому что с такими играми уходит уверенность.

Я думаю, что у нас одни мысли и одни цели, но воплощение их на льду пока не получается.

Постараемся решить этот вопрос в ближайшие сутки. Выйти единой боевой единицей против хорошего соперника, который 5 или 6 игр подряд выиграл.

– В чем причина такого результата?

– Те ошибки, которые привели к голам в наши ворота, они не фундаментальны: удалились, споткнулись, не так развернулись, не выбросили шайбу.

Наверное, можно сказать, не идет, а валится все из рук. Все в наших руках.

Это не странно, что мы чередуем успех и неудачи. Это хоккейная жизнь коллектива, который много раз выходил в финал.

Коллектив у нас не сильно поменялся, на 10-15%. Поэтому будем стараться в течении суток вернуть то расположение духа, когда мы побеждаем, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

3 комментария

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Costigan
После двух подряд КГ наверное действительно сложно доставать из себя в регулярке)
+4
-2
+2
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Tornado V
согласен
+2
-2
0
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