Федоров о 0:4 от «Трактора»: «Не скажу, что у ЦСКА фундаментальные проблемы. Проходим такой период, где у нас маловато огня и эмоций»
Сергей Федоров высказался о поражении от «Трактора».
ЦСКА уступил со счетом 0:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Соперника – с победой. «Трактор» хорошо играл, использовал все наши оплошности.
Не скажу, что у нас фундаментальные проблемы в плане наших каких-то технических и тактических, но счет на табло.
Как бы странно это не звучало, у меня нет больших претензий к ребятам. Я точно знаю, характер никуда не делся и наше мастерство тоже.
Но пока проходим такой период времени, где у нас маловато огня и эмоций, чтобы сыграть на победу.
– Что нужно сделать, чтобы начать побеждать в следующей игре?
– Это не быстрый процесс, потому что с такими играми уходит уверенность.
Я думаю, что у нас одни мысли и одни цели, но воплощение их на льду пока не получается.
Постараемся решить этот вопрос в ближайшие сутки. Выйти единой боевой единицей против хорошего соперника, который 5 или 6 игр подряд выиграл.
– В чем причина такого результата?
– Те ошибки, которые привели к голам в наши ворота, они не фундаментальны: удалились, споткнулись, не так развернулись, не выбросили шайбу.
Наверное, можно сказать, не идет, а валится все из рук. Все в наших руках.
Это не странно, что мы чередуем успех и неудачи. Это хоккейная жизнь коллектива, который много раз выходил в финал.
Коллектив у нас не сильно поменялся, на 10-15%. Поэтому будем стараться в течении суток вернуть то расположение духа, когда мы побеждаем, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
3 комментария