Тренер «Трактора» Заварухин про 6 побед подряд: «Есть секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное – ребята доверяют мне, а я доверяю им»

Теги ЦСКА Трактор Алексей Заварухин КХЛ Данил Юртайкин Хоккей

Алексей Заварухин оценил шестую победу подряд «Трактора».

Трактор обыграл ЦСКА (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Классная игра в нашем исполнении. Ребята молодцы – каждый период выиграли.

Классная поддержка была. Московская диаспора пришла и здорово нас поддерживала. Самое главное, что взяли два очка. Идем дальше.

– Шестая победа подряд. Как объясните такое волшебное преображение команды?

– Это секретная тайна. Я не могу рассказать.

Есть свои секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное – ребята доверяют мне, а я доверяю ребятам.

– Как оцените игру Данила Юртайкина? В ЦСКА он чаще всего играл в нижних звеньях.

– У нас нет делений по составам. Люди из четвертого звена у нас играют в большинстве.

Еще хоть одну команду назовите мне, где два человека из четвертого звена выходят в большинстве? – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

4 комментария

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Владимир
Продолжайте в том же духе!!
+3
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Aleks01
Если Заварухин зацепится за успех, если это не случайная вспышка, если он сумеет преодолеть эмоции, то дай бог ему стать своим, местным, Челябинским Тренером! Исторически так сложилось в Тракторе, что сильный тренер с претензией на чемпионство может быть только местный Челябинский тренер!
Светлая память Валерию
Константиновичу Белоусову!!!
Спасибо за работу Анвару Рафаиловичу!
+3
0
+3
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Анна
Молодцы ребята вперёд только вперёд. Но не могу сказать за что бревно получает такие деньги. Вот на данный момент он хуже всех в команде. Сошников как расцвел когда поменяли ему партнёров.
+1
0
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Огюст
Молодцы Трактористы цельную игру агрессивную показали с битвой за шайбу с соперниками в каждом эпизоде ! Победить в сухую Цска у них дома дорогого стоит -отдельное спасибо воротному за "Сухарь " !
0
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