Тренер «Трактора» Заварухин про 6 побед подряд: «Есть секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное – ребята доверяют мне, а я доверяю им»
Алексей Заварухин оценил шестую победу подряд «Трактора».
Трактор обыграл ЦСКА (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Классная игра в нашем исполнении. Ребята молодцы – каждый период выиграли.
Классная поддержка была. Московская диаспора пришла и здорово нас поддерживала. Самое главное, что взяли два очка. Идем дальше.
– Шестая победа подряд. Как объясните такое волшебное преображение команды?
– Это секретная тайна. Я не могу рассказать.
Есть свои секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное – ребята доверяют мне, а я доверяю ребятам.
– Как оцените игру Данила Юртайкина? В ЦСКА он чаще всего играл в нижних звеньях.
– У нас нет делений по составам. Люди из четвертого звена у нас играют в большинстве.
Еще хоть одну команду назовите мне, где два человека из четвертого звена выходят в большинстве? – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Светлая память Валерию
Константиновичу Белоусову!!!
Спасибо за работу Анвару Рафаиловичу!