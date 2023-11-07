Тренер «Трактора» Заварухин про 6 побед подряд: «Есть секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное – ребята доверяют мне, а я доверяю им»

Алексей Заварухин оценил шестую победу подряд «Трактора».

Трактор обыграл ЦСКА (4:0) в матче Фонбет чемпионата .

– Классная игра в нашем исполнении. Ребята молодцы – каждый период выиграли.

Классная поддержка была. Московская диаспора пришла и здорово нас поддерживала. Самое главное, что взяли два очка. Идем дальше.

– Шестая победа подряд. Как объясните такое волшебное преображение команды?

– Это секретная тайна. Я не могу рассказать.

Есть свои секреты, которые не хотелось бы выносить. Самое главное – ребята доверяют мне, а я доверяю ребятам.

– Как оцените игру ? В ЦСКА он чаще всего играл в нижних звеньях.

– У нас нет делений по составам. Люди из четвертого звена у нас играют в большинстве.

Еще хоть одну команду назовите мне, где два человека из четвертого звена выходят в большинстве? – сказал главный тренер « » .