Гуляев о матчах с «Сибирью»: «Для меня они дело принципа. Стараюсь показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Чемпионат.com Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев поделился впечатлениями от жизни в Омске.

– В вашем старом интервью вы, говоря о переезде в Омск, очень тепло отзывались о родном Новосибирске, а к Омску, видимо, еще относились настороженно. Сейчас привыкли к городу?

– Да, привык. Основные улицы знаю, знаю, куда в центре можно сходить, поесть, кофе попить. Парки отличные в Омске. Хороший город, мне по душе.

– Считаете себя воспитанником новосибирского хоккея или все-таки академии «Авангард»?

– Даже не знаю. Понятно, что довели до взрослого хоккея меня в Омске, но на коньки отец ставил в Новосибирске. Так что начало было положено там.

Но в родном городе мне не дали шанс, не дали то, что дали здесь – возможность играть в главной команде. Поэтому благодарен обоим городам.

– В матчах с «Сибирью» в КХЛ непросто психологически?

– Для меня они дело принципа. Я стараюсь в каждом матче с «Сибирью» показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.

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1 комментарий

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Angryslon
Повезло тебе, Мишка, что в Омске оказался, а не в Питере у самого систем системыча "самолётные ноги" йоземарино 🤣
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+1
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