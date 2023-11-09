Гуляев о матчах с «Сибирью»: «Для меня они дело принципа. Стараюсь показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали»

Михаил Гуляев поделился впечатлениями от жизни в Омске.

– В вашем старом интервью вы, говоря о переезде в Омск, очень тепло отзывались о родном Новосибирске, а к Омску, видимо, еще относились настороженно. Сейчас привыкли к городу?

– Да, привык. Основные улицы знаю, знаю, куда в центре можно сходить, поесть, кофе попить. Парки отличные в Омске. Хороший город, мне по душе.

– Считаете себя воспитанником новосибирского хоккея или все-таки академии «Авангард»?

– Даже не знаю. Понятно, что довели до взрослого хоккея меня в Омске, но на коньки отец ставил в Новосибирске. Так что начало было положено там.

Но в родном городе мне не дали шанс, не дали то, что дали здесь – возможность играть в главной команде. Поэтому благодарен обоим городам.

– В матчах с «Сибирью» в непросто психологически?

– Для меня они дело принципа. Я стараюсь в каждом матче с «Сибирью» показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали, – сказал защитник « » .