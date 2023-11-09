Гуляев о матчах с «Сибирью»: «Для меня они дело принципа. Стараюсь показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали»
Михаил Гуляев поделился впечатлениями от жизни в Омске.
– В вашем старом интервью вы, говоря о переезде в Омск, очень тепло отзывались о родном Новосибирске, а к Омску, видимо, еще относились настороженно. Сейчас привыкли к городу?
– Да, привык. Основные улицы знаю, знаю, куда в центре можно сходить, поесть, кофе попить. Парки отличные в Омске. Хороший город, мне по душе.
– Считаете себя воспитанником новосибирского хоккея или все-таки академии «Авангард»?
– Даже не знаю. Понятно, что довели до взрослого хоккея меня в Омске, но на коньки отец ставил в Новосибирске. Так что начало было положено там.
Но в родном городе мне не дали шанс, не дали то, что дали здесь – возможность играть в главной команде. Поэтому благодарен обоим городам.
– В матчах с «Сибирью» в КХЛ непросто психологически?
– Для меня они дело принципа. Я стараюсь в каждом матче с «Сибирью» показать себя, доказать, что зря там на меня особо не рассчитывали, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.
1 комментарий