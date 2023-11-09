Гуляев об ограничении выезда молодых игроков за границу: «Что будет – то будет. Пока никуда не собираюсь. У меня контракт в России, и я его выполняю»

Михаил Гуляев высказался об ограничениях на выезд молодых игроков за границу.

Защитник был выбран «Колорадо» в первом раунде на драфте НХЛ-2023 под 31-м общим номером.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Министерство спорта и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу.

– Сейчас в России прорабатывают закон об ограничениях на выезд российских хоккеистов. Не опасаетесь, что вас это может как-то коснуться?

– Я даже не знаю. Тут что будет – то будет, стараюсь жить сегодняшним днем.

Может, многое поменяется, пока я никуда не собираюсь. У меня есть контракт в России, и я его выполняю, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.

Третьяк об ограничении выезда молодых игроков за границу: «Ведем работу совместно с Минспортом»