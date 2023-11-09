Фиала – 5-й игрок из Швейцарии, сыгравший 500 матчей в НХЛ
Кевин Фиала провел 500-й матч в НХЛ.
Юбилейной для форварда «Лос-Анджелеса» стала игра против «Вегаса» (4:1).
В этом матче он сделал передачу. Всего на его счету 13 (1+12) очков в 12 играх сезона.
Кевин Фиала стал пятым уроженцем Швейцарии в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге.
Ранее этой отметки достигли Роман Йоси (839), Нино Нидеррайтер (822), Марк Штрайт (786) и Лука Сбиса (549).
На счету Фиалы 368 (148+220) очков в 500 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
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