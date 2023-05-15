Второй бомбардир «Лос-Анджелеса» Фиала сыграет за сборную Швейцарии на ЧМ-2023. Он набрал 72 очка в 69 матчах
Кевин Фиала выступит за сборную Швейцарии на ЧМ-2023.
Нападающий, представляющий «Лос-Анджелес», уже внесен в заявку швейцарской сборной на турнире.
Кевин Фиала занял второе место в списке бомбардиров «Кингс» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, набрав 72 (23+49) очка в 69 матчах.
Ранее стало известно, что к сборной Швейцарии также присоединятся хоккеисты «Нью-Джерси» Нико Хишир и Йонас Зигентхалер.
Сборная Швейцария обыграла команды Словении (7:0) и Норвегии (3:0) в первых двух матчах ЧМ-2023.
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