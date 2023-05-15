Второй бомбардир «Лос-Анджелеса» Фиала сыграет за сборную Швейцарии на ЧМ-2023. Он набрал 72 очка в 69 матчах

Теги Лос-Анджелес НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Кевин Фиала Хоккей

Кевин Фиала выступит за сборную Швейцарии на ЧМ-2023.

Нападающий, представляющий «Лос-Анджелес», уже внесен в заявку швейцарской сборной на турнире.

Кевин Фиала занял второе место в списке бомбардиров «Кингс» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, набрав 72 (23+49) очка в 69 матчах.

Ранее стало известно, что к сборной Швейцарии также присоединятся хоккеисты «Нью-Джерси» Нико Хишир и Йонас Зигентхалер.

Сборная Швейцария обыграла команды Словении (7:0) и Норвегии (3:0) в первых двух матчах ЧМ-2023.

7 комментариев

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jonnysilverhand01
Ответ BVB Ultras
Будет прикольно, если Швейцария станет чемпионом. Тогда количество криков про неполноценный чемпионат от депутатов терешкова, свищева и прочих будет зашкаливать
Швейцарцы неплохо играют и развиваются … так что все кто шарит, они все знают без всяких терюшковых
+3
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Писатель Григорий Ельцов
А Швейцария далеко может зайти, еслти не будут дурачиться в 1/4, как в предыдущие два года.
+2
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+2
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Why always me?!
Игроки, чьи клубы ещё в первом раунде вылетели, уже на ЧМ, а Фиала из Кингс только сейчас решил присоединиться. Похоже услышал что Хишир едет в сборную и тоже решился.
+2
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n5gb7sf8vn
Отличная банда подобралась, удачи
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Max Bochkov
Я так понял, они и Акиру Шмидта на ворота заявили.
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ɔculpa
Ответ BVB Ultras
Будет прикольно, если Швейцария станет чемпионом. Тогда количество криков про неполноценный чемпионат от депутатов терешкова, свищева и прочих будет зашкаливать
Терюшков про сам спорт вообще никогда не говорит, тема полноценности чемпионата это всё-таки про спорт, а это насекомое существо может только про политику.
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