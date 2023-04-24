Малкин о Кубке Стэнли: «Миннесота» зря отказалась от Фиалы, «Кингс» будут в финале»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Миннесота Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Евгений Малкин НХЛ Анна Кастерова Кевин Фиала Хоккей

Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли.

Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли

«Миннесота» зря отказалась от Кевина Фиалы, «ЛА Кингс» будут в финале», – приводит слова нападающего «Питтсбурга» его жена Анна Кастерова.

В первом раунде плей-офф «Миннесота» играет с «Далласом» (2-2 в серии), Лос-Анджелес» – с «Эдмонтоном» (2-2).

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18 комментариев

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Костя Кот
не будут они в финале
+22
-3
+19
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Latenight Radio
то что показывает миннесота с 15 млн дохлой платежки и никаким капризовым это круто
+19
-3
+16
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JuVero
не будет, они не пройдут Эдмонтон.
+11
-5
+6
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al77
Если бы дожали нефть ведя 3-0 то поверил бы.
Сейчас далеко не однозначно, нефть почувствует кураж.
Как то Тампа провела крутую регулярку и в первом матче вела с Коламбусом 3-0 и считала все ок. слетела и потом не смогла ничего поделать с поймавшими кураж жакетами, а тут то команда посерьезней.
+4
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+4
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Сергей Орлов
Ответ Владимир Самсонов
Всегда можно было отдать кого-то другого
Например?)
+4
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Антон Якимцев
Мощное заявление, от и до.
Супруга пока попроще накидывает.
+4
-1
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Urik_Mart
А что, сам Малыч , не может озвучить свои мысли или как?
+2
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владимир бредихин
они не отказались потолок зарплат не даёт
+2
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разноцветный логотип
Ответ al77
Если бы дожали нефть ведя 3-0 то поверил бы. Сейчас далеко не однозначно, нефть почувствует кураж. Как то Тампа провела крутую регулярку и в первом матче вела с Коламбусом 3-0 и считала все ок. слетела и потом не смогла ничего поделать с поймавшими кураж жакетами, а тут то команда посерьезней.
я тогда на дальнем востоке был, была возможность смотреть всю серию в прямых трансляциях, прям глазам не верил что происходит. думал Коламбус а очередной раз бесславно сольется и покасики, а тут летят вперед как в последний раз… невероятно.
для неизбалованных победами болельщиков прям самое то
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D-eisler@yandex.ru
Даллас хотелось бы чтоб взяли кубок , потому что весьма экзотическая команда наряду с Вегасом. (Сиетл никакой).

А болею за Рейджерс из за кучи наших парней. Сама команда не нравится почему-то(
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Bandyka
Чумазики проиграют, права Кастерова
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ottomann
У Миннесоты просто выбора не было, при такой платёжке Фиала никуда вписать...
Понятное дело что Миннесота не горела желанием расставаться с лидером в прайме,
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Дмитрий Якушевич
Если бы не читерское большинство Эдмонтона, то так и будет. В равных составах ЛА переигрывает нефть
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Гражданин товарищ барин
Ответ владимир бредихин
они не отказались потолок зарплат не даёт
Малкин об этом не знает...
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владимир бредихин
Ответ Гражданин товарищ барин
Малкин об этом не знает...
Кастерова😄
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