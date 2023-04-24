Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли.

считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли

«Миннесота» зря отказалась от , «ЛА Кингс» будут в финале», – приводит слова нападающего « » его жена Анна Кастерова.

В первом раунде плей-офф « » играет с «Далласом» (2-2 в серии), Лос-Анджелес» – с « » (2-2).