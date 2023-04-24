Малкин о Кубке Стэнли: «Миннесота» зря отказалась от Фиалы, «Кингс» будут в финале»
Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли.
Евгений Малкин считает, что «Лос-Анджелес» выйдет в финал Кубка Стэнли
«Миннесота» зря отказалась от Кевина Фиалы, «ЛА Кингс» будут в финале», – приводит слова нападающего «Питтсбурга» его жена Анна Кастерова.
В первом раунде плей-офф «Миннесота» играет с «Далласом» (2-2 в серии), Лос-Анджелес» – с «Эдмонтоном» (2-2).
Сейчас далеко не однозначно, нефть почувствует кураж.
Как то Тампа провела крутую регулярку и в первом матче вела с Коламбусом 3-0 и считала все ок. слетела и потом не смогла ничего поделать с поймавшими кураж жакетами, а тут то команда посерьезней.
Супруга пока попроще накидывает.
для неизбалованных победами болельщиков прям самое то
А болею за Рейджерс из за кучи наших парней. Сама команда не нравится почему-то(
Понятное дело что Миннесота не горела желанием расставаться с лидером в прайме,