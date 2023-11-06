Майоров о СКА: «Ветераны «Спартака» пришли к мнению, что к нам приехал «Амур» или «Адмирал». Игра завязана на том, чтобы не пропустить – удивительно»
Борис Майоров сравнил СКА по качеству игры с «Амуром» или «Адмиралом».
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«У «Спартака» была не лучшая игра против СКА.
Четыре игры подряд против не самых слабых соперников, среди них: ЦСКА, «Торпедо» и СКА. Тяжело на одном уровне провести такую серию.
«Спартак» многое не позволил сделать питерцам. Но и они меня тоже удивили, на такой игре, которая завязана на том, чтобы не пропустить, далеко не уедешь.
Мы в компании ветеранов «Спартака» пришли к такому мнению, что в гости к нам «Амур» приехал или «Адмирал». Это несколько удивительно.
По большому счету равная игра, справедливой была бы ничья [в основное время]. «Спартаку» повезло», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
А с чего они взяли,что игроки которые пришли в СКА примут его стиль или т.д.Пока я вижу что в прошлых командах, хорошие игроки,которые приехали в Питер на экскурсию,да по гулять по Невскому.
Видно что регрессия у хоккеистов,нету лидеров в раздевалки и на льду,а если и есть то это разово.
Толчинский и т.д.
Хайрилин вообще на тренера забил похоже.
Кадейкин не капитан,слабая фигура в СКА.