Майоров о СКА: «Ветераны «Спартака» пришли к мнению, что к нам приехал «Амур» или «Адмирал». Игра завязана на том, чтобы не пропустить – удивительно»

Теги СКА Амур Спартак Борис Майоров КХЛ Адмирал Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров сравнил СКА по качеству игры с «Амуром» или «Адмиралом».

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«У «Спартака» была не лучшая игра против СКА.

Четыре игры подряд против не самых слабых соперников, среди них: ЦСКА, «Торпедо» и СКА. Тяжело на одном уровне провести такую серию.

«Спартак» многое не позволил сделать питерцам. Но и они меня тоже удивили, на такой игре, которая завязана на том, чтобы не пропустить, далеко не уедешь.

Мы в компании ветеранов «Спартака» пришли к такому мнению, что в гости к нам «Амур» приехал или «Адмирал». Это несколько удивительно.

По большому счету равная игра, справедливой была бы ничья [в основное время]. «Спартаку» повезло», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

10 комментариев

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SupoStats
Амур сейчас интереснее нашего СКА выглядит,не соглашусь
+15
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Oleg Olegov
Так и есть, Амур, Адмирал и СКА самые летающие команды чемпионата, поэтому опытные ветераны все подметили верно.
+14
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+13
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Dmitriy Racheev
Ответ Ilya Ilya
Писец, давно то вылезли с тех мест где амур и адмирал?
Оооо, чудо!!! На спортсру нашёлся болельщик ски!!
+7
0
+7
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dvs-66
Так понятно. Команда без тренера целый сезон играет. У Амура то тренер есть.
+6
0
+6
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За наш футбол!
Борис как ветеран спросите у ветерана Юрзинова кого и как он консультирует,и передает свой богатейший опыт в СКА,что они хуже Амура или Адмирала?
+3
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+3
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Гормек Лютый
Ответ Ilya Ilya
Писец, давно то вылезли с тех мест где амур и адмирал?
Жаль, что ты не понял Майорова.
+3
0
+3
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Vpered Zenit
Наконец то настоящий эксперт сказал,что СКА сейчас по игре это аутсайдер.А то Плющев, Назаров и Кожевников говорили,что Роман это перспектива,у него новая команда на 90%или ещё что то
А с чего они взяли,что игроки которые пришли в СКА примут его стиль или т.д.Пока я вижу что в прошлых командах, хорошие игроки,которые приехали в Питер на экскурсию,да по гулять по Невскому.
Видно что регрессия у хоккеистов,нету лидеров в раздевалки и на льду,а если и есть то это разово.
Толчинский и т.д.
Хайрилин вообще на тренера забил похоже.
Кадейкин не капитан,слабая фигура в СКА.
+2
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Петр Щекотков
Умничает ) Дай РОТЕНБЕРГУ ,СОСТАВ Амура, или Адмирала!!! Где он «будет????
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