Майоров о СКА: «Ветераны «Спартака» пришли к мнению, что к нам приехал «Амур» или «Адмирал». Игра завязана на том, чтобы не пропустить – удивительно»

Борис Майоров сравнил СКА по качеству игры с «Амуром» или «Адмиралом».

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

«У « » была не лучшая игра против СКА.

Четыре игры подряд против не самых слабых соперников, среди них: ЦСКА, «Торпедо» и СКА. Тяжело на одном уровне провести такую серию.

«Спартак» многое не позволил сделать питерцам. Но и они меня тоже удивили, на такой игре, которая завязана на том, чтобы не пропустить, далеко не уедешь.

Мы в компании ветеранов «Спартака» пришли к такому мнению, что в гости к нам «Амур» приехал или «Адмирал». Это несколько удивительно.

По большому счету равная игра, справедливой была бы ничья [в основное время]. «Спартаку» повезло», – сказал двукратный олимпийский чемпион .