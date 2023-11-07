4 очка разделяют 1-ю и 7-ю команды Восточной конференции – сыграно чуть менее половины регулярки. Первое место занимает «Ак Барс»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Лада Нефтехимик Трактор Амур Автомобилист КХЛ Барыс Адмирал Хоккей

Четыре очка составляет разница между первым и седьмым местами в таблице Востока КХЛ.

В таблице Восточной конференции лиги наблюдается плотность команд с первой по седьмую позиции – их разделяет четыре очка.

«Трактор» обыграл ЦСКА (4:0) и набрал 34 балла, расположившись на шестой строчке таблицы.

Положение команд выглядит следующим образом:

1. «Ак Барс» – 38 очков (27 игр);

2. «Лада» – 37 очков (29);

3. «Металлург» – 36 очков (28);

4. «Салават Юлаев» – 35 очков (28);

5. «Авангард» – 35 очков (27);

6. «Трактор» – 34 очка (28);

7. «Автомобилист» – 34 очка (29);

8. «Нефтехимик» – 29 очков (27);

9. «Сибирь» – 29 очков (27);

10. «Амур» – 26 очков (26);

11. «Барыс» – 23 очка (29);

12. «Адмирал» – 16 очков (24).

7 комментариев

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Alexander91
На Востоке всегда была плотная таблица,тем интереснее
+12
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+12
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Nepobedimy
восток второй год подряд очень плотный, радует
+7
0
+7
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Сергей Петров
Трактор красавцы!!!
+3
-1
+2
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Владимир
Восток дело тонкое... За восьмёрку будет рубка... Как и в том сезоне... До последнего матча будет непонятен расклад не только за восьмое место, но и вообще кто где будет... А сейчас расклад вообще нет смысла выщипывать... После первого раунда начнётся перекрёсток!!!
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Denis_VD
Потому что все лидеры играют не очень. Ак Барс в итоге скорее всего займёт первое, все остальные внутри группы будут искать Ладу в соперники в первом раунде ближе к концу, если последняя не провалится сильно.
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Empress
А почему у Адмирала так мало игр?
Когда они 5 игр будут играть, чтобы догнать остальных?
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pg5kcmgytn
Ответ Empress
А почему у Адмирала так мало игр? Когда они 5 игр будут играть, чтобы догнать остальных?
)
0
0
0
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