4 очка разделяют 1-ю и 7-ю команды Восточной конференции – сыграно чуть менее половины регулярки. Первое место занимает «Ак Барс»

Четыре очка составляет разница между первым и седьмым местами в таблице Востока КХЛ.

В таблице Восточной конференции лиги наблюдается плотность команд с первой по седьмую позиции – их разделяет четыре очка.

«Трактор» обыграл ЦСКА (4:0) и набрал 34 балла, расположившись на шестой строчке таблицы.

Положение команд выглядит следующим образом:

1. « » – 38 очков (27 игр);

2. « » – 37 очков (29);

3. « » – 36 очков (28);

4. « » – 35 очков (28);

5. « » – 35 очков (27);

6. « » – 34 очка (28);

7. « » – 34 очка (29);

8. «Нефтехимик» – 29 очков (27);

9. « » – 29 очков (27);

10. « » – 26 очков (26);

11. « » – 23 очка (29);

12. «Адмирал» – 16 очков (24).