4 очка разделяют 1-ю и 7-ю команды Восточной конференции – сыграно чуть менее половины регулярки. Первое место занимает «Ак Барс»
Четыре очка составляет разница между первым и седьмым местами в таблице Востока КХЛ.
В таблице Восточной конференции лиги наблюдается плотность команд с первой по седьмую позиции – их разделяет четыре очка.
«Трактор» обыграл ЦСКА (4:0) и набрал 34 балла, расположившись на шестой строчке таблицы.
Положение команд выглядит следующим образом:
1. «Ак Барс» – 38 очков (27 игр);
2. «Лада» – 37 очков (29);
3. «Металлург» – 36 очков (28);
4. «Салават Юлаев» – 35 очков (28);
5. «Авангард» – 35 очков (27);
6. «Трактор» – 34 очка (28);
7. «Автомобилист» – 34 очка (29);
8. «Нефтехимик» – 29 очков (27);
9. «Сибирь» – 29 очков (27);
10. «Амур» – 26 очков (26);
11. «Барыс» – 23 очка (29);
12. «Адмирал» – 16 очков (24).
Когда они 5 игр будут играть, чтобы догнать остальных?