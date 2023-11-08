Алексей Терещенко: «Приятно, что Панарин и Кучеров идут лучших бомбардирах НХЛ. Они представляют Россию. Топовые игроки»

Теги Рейнджерс Алексей Терещенко НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался об игре Артемия Панарина в сезоне-2023/24.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал передачу в матче НХЛ с «Детройтом» (5:3), набрав очки в 12-й игре подряд со старта сезона.

Всего в активе Артемия Панарина 20 (7+13) баллов в 12 играх. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров лиги.

«Не удивляет результативность Панарина. Он в целом всегда идет в регулярном чемпионате достаточно стабильно. Так что все хорошо, как и в прошлые годы.

Приятно, что Панарин и Кучеров идут в лучших бомбардирах сезона НХЛ. Все-таки они представляют нашу страну. Это топовые игроки, которые демонстрируют свой высокий уровень уже на протяжении многих лет.

Конечно, хотелось бы, чтобы у Артемия все так сложилось и в плей-офф. Но плей-офф – немного другие игры. И дело тут даже не в личной статистике, а в общих показателях команды. Регулярка регуляркой, все получают очки, а в плей-офф уже идет борьба на вылет за Кубок Стэнли.

Хочется, чтобы наши игроки доходили до заветного Кубка, который, к сожалению, покоряется немногим. Будем болеть, будем переживать», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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2 комментария

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Сергей Орлов
В первую очередь они представляют себя. И это правильно.
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Непристойное предложение
откуда эта тема, что они РФ представляют?) один за Тампу играет, другой за НЙ Рейнджерс, нет ?
+1
-1
0
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