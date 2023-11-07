Назаров о выкриках в адрес СКА в игре со «Спартаком»: «Хоккею нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах – норма. Доиграемся, что введут Fan ID»
Андрей Назаров заявил, что фанатам хоккея нельзя опускаться до уровня футбола .
Ранее появилась информация, что СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных кричалок болельщиков «Спартака» в матче КХЛ (2:3).
«Вчерашний матч между «Спартаком» и СКА много обсуждают. Игра действительно получилась яркой.
Москвичи вырвали победу на последней секунде. Такое в хоккее случается. Хочется, чтобы встреч с такой развязкой и интригой в КХЛ было как можно больше.
Разочаровало лишь то, что мы так и не дождались никаких ответов по поводу оскорблений с трибун. Получается, что выкрикивать нецензурные фразы в адрес гостевой команды дозволено.
Главное, чтобы публика развлекалась и фанатам было весело.
Но что-то мне подсказывает, что в популярности и имидже наша лига от этого не прибавит, да и в показе матчей и их популяризации на федеральных каналах тоже.
Хоккею ни в коем случае нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей.
А то доиграемся до того, что в хоккее со временем тоже введут Fan ID», – сказал бывший главный тренер СКА Андрей Назаров.
Наказать Назарова за дискридетация
Вон как трибуны на футболе расцвели
Система Спорса тоже ругается на это слово, написанное по-русски, дожили.
Это...есть аналогии:
Пчёлы против мёда.
Рок-н-ролл против наркотиков.
Третьяк и причинно-следственная связь.
И так далее.