Назаров о выкриках в адрес СКА в игре со «Спартаком»: «Хоккею нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах – норма. Доиграемся, что введут Fan ID»

Андрей Назаров заявил, что фанатам хоккея нельзя опускаться до уровня футбола .

Ранее появилась информация, что СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных кричалок болельщиков « » в матче (2:3).

«Вчерашний матч между «Спартаком» и СКА много обсуждают. Игра действительно получилась яркой.

Москвичи вырвали победу на последней секунде. Такое в хоккее случается. Хочется, чтобы встреч с такой развязкой и интригой в КХЛ было как можно больше.

Разочаровало лишь то, что мы так и не дождались никаких ответов по поводу оскорблений с трибун. Получается, что выкрикивать нецензурные фразы в адрес гостевой команды дозволено.

Главное, чтобы публика развлекалась и фанатам было весело.

Но что-то мне подсказывает, что в популярности и имидже наша лига от этого не прибавит, да и в показе матчей и их популяризации на федеральных каналах тоже.

Хоккею ни в коем случае нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей.

А то доиграемся до того, что в хоккее со временем тоже введут Fan ID», – сказал бывший главный тренер СКА Андрей Назаров.