Назаров о выкриках в адрес СКА в игре со «Спартаком»: «Хоккею нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах – норма. Доиграемся, что введут Fan ID»

Теги СКА Спартак болельщики премьер-лига Россия Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров заявил, что фанатам хоккея нельзя опускаться до уровня футбола .

Ранее появилась информация, что СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных кричалок болельщиков «Спартака» в матче КХЛ (2:3).

«Вчерашний матч между «Спартаком» и СКА много обсуждают. Игра действительно получилась яркой.

Москвичи вырвали победу на последней секунде. Такое в хоккее случается. Хочется, чтобы встреч с такой развязкой и интригой в КХЛ было как можно больше.

Разочаровало лишь то, что мы так и не дождались никаких ответов по поводу оскорблений с трибун. Получается, что выкрикивать нецензурные фразы в адрес гостевой команды дозволено.

Главное, чтобы публика развлекалась и фанатам было весело.

Но что-то мне подсказывает, что в популярности и имидже наша лига от этого не прибавит, да и в показе матчей и их популяризации на федеральных каналах тоже.

Хоккею ни в коем случае нельзя опускаться до уровня футбола, где мат на фанатских секторах в норме вещей.

А то доиграемся до того, что в хоккее со временем тоже введут Fan ID», – сказал бывший главный тренер СКА Андрей Назаров.

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21 комментарий

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Kuba Juba
А разве Fan ID это плохо?
Наказать Назарова за дискридетация
Вон как трибуны на футболе расцвели
+30
-4
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Максим Столбов
Народ всё видит и не может молчать.
+13
-3
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Roman Schmidt
Дичь слышать такое от Назарова.Очередной прогиб,10 из 10!Рома оценит
+9
-2
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Ми Ша
С приходом Ромы на тренерский мостик СКА,хоккей опустился так,что ниже уже некуда
+7
-1
+6
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Евгениий
Да,да, помним как ты болелам согнутую в локте руку показывал, а теперь морали учишь, лизоблюд
+6
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Саша Пушкин
Кто из Питера у вас в городе вообще можно еще купить sausages? Или их продажу тоже запретили? И такое сразу идет по статье о дискредитации игрушки Ротенберга?

Система Спорса тоже ругается на это слово, написанное по-русски, дожили.
+6
-3
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Kit244098
Будет тебе фан-айди, клоун. Можешь не сомневаться))
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Mohnatiy
Ответ tolobas
А что там кричали?
Хотдоги без булки упоминали...
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Adeen
Андрей Назаров говорит о неуместности мата на трибуне и в целом. Тот, который в принципе матом разговаривает а матчах.
Это...есть аналогии:
Пчёлы против мёда.
Рок-н-ролл против наркотиков.
Третьяк и причинно-следственная связь.
И так далее.
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Никита Аксанов
Ответ Саша Пушкин
Кто из Питера у вас в городе вообще можно еще купить sausages? Или их продажу тоже запретили? И такое сразу идет по статье о дискредитации игрушки Ротенберга? Система Спорса тоже ругается на это слово, написанное по-русски, дожили.
Конечно можно. Регулярно в СПб покупаю sausages. Главное, если делать их в микроволновке, то разогревать 59 секунд.
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prosto D.
Ответ tolobas
А что там кричали?
Про главный элемент хот-дога)
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Саша Пушкин
Ответ Kuba Juba
А разве Fan ID это плохо? Наказать Назарова за дискридетация Вон как трибуны на футболе расцвели
По-настоящему расцветут трибуны весной и ближе к лету, когда пустующие весь год кресла начнут покрываться мхом и прочей растительностью.
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Мадина Уйгурова
Тогда понятно к чему эти вбросы про мат от фанатов Спартака. Сейчас питерский проект будет продвигать фан айди на хоккее
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sd4fmwrvz8
Дожили 🤯колбасное изделие считать начали нецензурной бранью, явно походу закон задумали с фан-айди, ну так и похоронят хоккей своими же законами если реально такие мысли есть
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Гуго
Это говорит тот хулиган, который с клюшкой пытался с болельщиками драться?
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norg
Введут, чтобы на йозе не фукали зрители )
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Machine Head
Назаров тут как тут. А где же ему еще быть. Свою работу знает хорошо.
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Ковид 07.10.52
Назаров на очередную продолговатую штучку мясной промышленности нализал.
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ОЛЛС1911
А драки на льду между непосредственными участниками матча это видимо нормально и культурно.
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tolobas
А что там кричали?
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norg
Ответ ОЛЛС1911
А драки на льду между непосредственными участниками матча это видимо нормально и культурно.
Да
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