Назаров о поражении СКА: «Неприятно слышать нецензурные крики в эфире федерального ТВ. Продукт, составляющий хот-дог, – не нецензурная брань, но все понимают»

Теги СКА Спартак Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрею Назарову не понравились нецензурные крики на матче «Спартака» и СКА.

«Спартак» победил со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Интересный матч между «Спартаком» и СКА, один из самых ярких в нынешнем сезоне.

Очень рад за Павла Порядина. Он и его тройка растут, тот же Морозов вернулся из Америки другим, а Голдобин просто зажигает.

Глотов в свой второй сезон в СКА немножко потерялся, зато Марат Хайруллин, которого, как и Порядина, знаю по совместной работе в «Нефтехимике», вырос в мастерстве.

Что не понравилось? Лично мне при просмотре матча в прямом эфире федерального телеканала было неприятно слышать нецензурные крики с трибун в адрес СКА.

А ведь на трибунах, как и у телевизоров, собрались целые семьи, включая женщин и детей.

Я, конечно, понимаю, что продукт, являющийся составляющей хот-дога, формально не является нецензурной бранью, но все же все понимают.

Я смотрю на всё происходящее со стороны профессионального тренера и человека из хоккея, ни в коей мере не болею за СКА или «Спартак».

Просто все оскорбления, на мой взгляд, с трибун нужно убирать. А то драки и честные мужские бои в хоккее мы осуждаем, а оскорбления слышны на всю страну. Было очень некрасиво.

И главное, что на это никто не реагирует и ничего не делает. Посмотрим, может, в дисциплинарном комитете всё-таки что-то предпримут», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

30 комментариев

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Dottore
Даже странно слышать это от Назарова
Все помнят его речи …
+40
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Doronya
Назаров будучи тренером даже не утруждал себя несложными ребусами, а просто поливал трехэтажным в прямом эфире
+30
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Ноу криминалити
Наз против оскорблений
Пчелы против меда
Ротенберг против системы
+24
-1
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Machine Head
Да все мы знаем прекрасно про этот полуфабрикат, хоть говори или не говори. В народе все так и называют вещи своими именами. Никуда не деться уже . Возьмите уже Назарова обратно. Будет заниматься вопросами этики , пока опять не отметелит какого-нибудь врача, интеллигентный ты наш Назаров . Бггг.
+9
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Артем Казанцев
Божий одуванчик, А че то он молчит как на скамейках своих команд поливал своих же игроков на чем свет стоит за любые ошибки ) у первых 10 рядов уши вяли, не говоря уж о хоккеистах которые слышали постоянно
+9
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Серый
Ответ ivan555navi
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Ну да, мат же можно только на футболе и хоккее услышать.
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Jeff Lebowski
КХЛ не смотрю, но нецензурные крики с трибун в адрес СКА поддерживаю.
+6
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Серый
Ответ ivan555navi
Ну да, вот, прям сейчас пересекаюсь.
Сочувствую (нет)
+5
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Pitts
Фанайди решит, не?
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Dyman
Сказал главный матершинник российского хоккея)))
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Dmitriy Racheev
Наз вроде и грязный, а от души работает над профилактикой геморроя ромы р.
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xoms
Можно прямым текстом говорить нужен фан уйди, а то чушь несёт про зрителей, сам то давно перестал материться, ну а так конечно не красиво, хоккей всё таки всегда был более культурным.
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Don_Krebs
Да это просто был ребус такой в свете последних неудач команды: SOS! и СКА - спасать, мол, надо команду.
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pg5kcmgytn
Ответ Ноу криминалити
Наз против оскорблений Пчелы против меда Ротенберг против системы
Ноги против самолетов
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Серый
Ответ ivan555navi
Это хорошо, что хоть где-то ты пересекаешься с культурными людьми. Как говорится, с кем поведёшься, того и наберёшься. Гуляй чаще на культурных улицах.
Получается, ты часто пересекался с не совсем умными людьми?
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Андрей Яковлев
просто надо срочно вводить на хоккей Фанприди
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Ilya Ilya
То есть клюшкой махать на болельщиков можно?)
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Ra_Mi
Ответ pg5kcmgytn
Ноги против самолетов
Питер против Москвы
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Ковид 07.10.52
Ответ Ra_Mi
Питер против Москвы
Питер против питерцев из Москвы.
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Серый
Ответ ivan555navi
Можно в разных местах услышать, но, культурные люди стараются, по возможности, такие места не посещать.
Не знаю, я на улице встречал культурных людей.
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Ковид 07.10.52
Я не за кого не болею, но лижу тем кого частью хот-дога называют.
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Дмитрий Шелема
грязный Наз совсем попутал и забыл, почему ему дали такое прозвище
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memphis
Чот вспомнилось из назаровского прошлого:

https://www.youtube.com/watch?v=sJfs7nnk-JA&ab_channel=%D0%9A%D0%A5%D0%9B
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Заборостроитель
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Александр Колосов
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