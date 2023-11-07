СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных выкриков болельщиков «Спартака». Московский клуб могут оштрафовать на миллион рублей
СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных выкриков болельщиков «Спартака».
СКА направил обращение в КХЛ с просьбой рассмотреть эпизоды с нарушением болельщиками «Спартака» дисциплинарного регламента в матче Фонбет чемпионата КХЛ (2:3), об этом сообщил «Чемпионат».
По мнению петербургского клуба, во время игры фанаты хозяев позволяли себе нецензурные скандирования, оскорбляющие их команду.
Данные выкрики были слышны не только на арене, но и попали в трансляцию матча.
В пункте 70.6 регламента КХЛ указано, что за подобное нарушение со стороны фанатского сектора на клуб налагается штраф в размере одного миллиона рублей.
В петербургском клубе считают, что подобное поведение фанатов «Спартака» наносит вред всему российскому хоккею.
«В то время, когда в Петербурге хоккей давно стал мероприятием для всей семьи, на матчах отдельных команд в Москве культивируется атмосфера вражды, что не идет на пользу популяризации нашего вида спорта», – говорится в сообщении СКА.
Или данное слово внесли, как нецензурное, в дисциплинарный регламент специально по требованию одного клуба?
p.s. был на хоккее в Питере, сказок рассказывать не надо про культуру по отношению к другим командам и болельщикам, очередная дичь от РР и Ко
Народ не обманешь! Народ всё видит!))))
Не, не слышал)))
Нпоминает историю, когда Крыса Дзю накатала заяву на болельщиков сб. России (!) за то, что они всей трибуной посылали его . Не страна, а какое то Королевство кривых зеркал
Ну тогда и на всех комиков-стендаперов в суд нужно полавать. . Они без мата считают свои выступления немыслимыми. А на улице ? Молодые семьи с детьми гуляют и на мате просто разговаривают. Вот откуда начинать нужно !.
А Майклу Оливеру пора собрать шмотки и валить домой, в Суоми. И заняться каким нибудь делом , в котором он хоть как то разбирается. И так уже превратил росс. хоккей в руины.