СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных выкриков болельщиков «Спартака». Московский клуб могут оштрафовать на миллион рублей

СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных выкриков болельщиков «Спартака».

СКА направил обращение в с просьбой рассмотреть эпизоды с нарушением болельщиками « » дисциплинарного регламента в матче Фонбет чемпионата КХЛ (2:3), об этом сообщил «Чемпионат».

По мнению петербургского клуба, во время игры фанаты хозяев позволяли себе нецензурные скандирования, оскорбляющие их команду.

Данные выкрики были слышны не только на арене, но и попали в трансляцию матча.

В пункте 70.6 регламента КХЛ указано, что за подобное нарушение со стороны фанатского сектора на клуб налагается штраф в размере одного миллиона рублей.

В петербургском клубе считают, что подобное поведение фанатов «Спартака» наносит вред всему российскому хоккею.

«В то время, когда в Петербурге хоккей давно стал мероприятием для всей семьи, на матчах отдельных команд в Москве культивируется атмосфера вражды, что не идет на пользу популяризации нашего вида спорта», – говорится в сообщении .