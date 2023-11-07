СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных выкриков болельщиков «Спартака». Московский клуб могут оштрафовать на миллион рублей

Теги СКА Спартак болельщики КХЛ Чемпионат.com Хоккей

СКА обратился в КХЛ из-за нецензурных выкриков болельщиков «Спартака».

СКА направил обращение в КХЛ с просьбой рассмотреть эпизоды с нарушением болельщиками «Спартака» дисциплинарного регламента в матче Фонбет чемпионата КХЛ (2:3), об этом сообщил «Чемпионат».

По мнению петербургского клуба, во время игры фанаты хозяев позволяли себе нецензурные скандирования, оскорбляющие их команду.

Данные выкрики были слышны не только на арене, но и попали в трансляцию матча.

В пункте 70.6 регламента КХЛ указано, что за подобное нарушение со стороны фанатского сектора на клуб налагается штраф в размере одного миллиона рублей.

В петербургском клубе считают, что подобное поведение фанатов «Спартака» наносит вред всему российскому хоккею.

«В то время, когда в Петербурге хоккей давно стал мероприятием для всей семьи, на матчах отдельных команд в Москве культивируется атмосфера вражды, что не идет на пользу популяризации нашего вида спорта», – говорится в сообщении СКА.

76 комментариев

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Rodgeras
а это надо доказать, что это болельщики Спартака. Может это адекватные болельщики СКА!
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Роман Спартачок
Был на матче с 5-летним ребёнком! Атмосфера супер, фанаты молодцы, ну а ска как обычно, одно нытьё
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Alexander91
СКА обратился в КХЛ с просьбой не засчитывать голы на последней секунде
+53
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Lanc
С каких пор названия колбасных изделий относятся к нецензурной лексике?
Или данное слово внесли, как нецензурное, в дисциплинарный регламент специально по требованию одного клуба?
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katraps
как на "колбасу" можно завести дисциплинарный штраф?))
p.s. был на хоккее в Питере, сказок рассказывать не надо про культуру по отношению к другим командам и болельщикам, очередная дичь от РР и Ко
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Вован Азаров
Наша Рома, горько плачет
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Евгений Исаев
Вот так к самолётным ногам и сложному календарю ещё и психологическая травма присоединилась)))
Народ не обманешь! Народ всё видит!))))
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StillInTheGame
🌭
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Ярославец75
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы, употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). Толстая короткая сосиска известна как сарделька[1]. Короткие сардельки со свиным мясом (30 % по весу) с вкраплениями шпика (хребтового, 30 % по весу) размерами до 4 см называются шпикачками[2][3][4].
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Roman Schmidt
клоуны питерские
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Oleg Olegov
Ответ Lanc
С каких пор названия колбасных изделий относятся к нецензурной лексике? Или данное слово внесли, как нецензурное, в дисциплинарный регламент специально по требованию одного клуба?
Вроде как вчера на ветке это слово было самым популярным комментарием, а потом его потерли, то есть это по ходу и на Спортсе запрещенное слово
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Евгений Исаев
Ответ Контрольный выстрел
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И разрешить "пидарас")))
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Clever_mind
Уж лучше послать Ротана и заплатить штраф, чем отдавать "блокаднику" звено Морозов Порядин Голдобин
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spawn0
Не могут достойно принять фатальное поражение.
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Machine Head
Представляю как обычное название полуфабриката задевает до глубины души бгггг.
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Самый адовый Крикун
Обратитесь в Лигу сексуальных реформ, может быть там помогут? (с)
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Как дела на заводе
Проиграть достойно?
Не, не слышал)))
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Андрей Рязанов
Хот-доги опять не продавали?
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Red A.
Ответ заблокированному пользователю
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Это еще повезло, что не кинули в Йозе банан.
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Дмитрий Агалаков
Обыграть Спартак не смогли, но хоть как-то напакостить пытаются. Мелочно это выглядит.
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Илья Владимирович
А почему маленькая сарделька вдруг стала нецензурным словом?)
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Евгениий
Ну покричали про сосиску, когда первый гол засчитали достаточно спорный, что такого)
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Угловой буллит
Представляю какое душевное потрясение испытал Майкл Оливер со своей тонкой душевной конструкцией - на трибунах хоккейного матча и вдруг мат !!! офигеть!!!
Нпоминает историю, когда Крыса Дзю накатала заяву на болельщиков сб. России (!) за то, что они всей трибуной посылали его . Не страна, а какое то Королевство кривых зеркал
Ну тогда и на всех комиков-стендаперов в суд нужно полавать. . Они без мата считают свои выступления немыслимыми. А на улице ? Молодые семьи с детьми гуляют и на мате просто разговаривают. Вот откуда начинать нужно !.
А Майклу Оливеру пора собрать шмотки и валить домой, в Суоми. И заняться каким нибудь делом , в котором он хоть как то разбирается. И так уже превратил росс. хоккей в руины.
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Габорик
К слову, был бы первоклассный троллинг, если бы за Спартак штраф заплатил, допустим, Микояновский или Останкинский мясокомбинат :)
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Дмитрий Коротаев
Не нытьем , так катаньем !
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