Голдобин об НХЛ: «Не думаю, что дверь закрыта. Если появится шанс, посмотрим. Контракт со «Спартаком» действует еще 2 года. А так – почему нет?»

Теги Спартак Питтсбург Ванкувер Сан-Хосе Евгений Малкин НХЛ КХЛ Николай Голдобин Матч ТВ Хоккей

Николай Голдобин высказался о возможном возвращении в НХЛ.

Нападающий ранее играл за «Сан-Хосе» и «Ванкувер».

– Если к вам подойдет скаут «Питтсбурга» Леонид Вайсфельд и скажет, что Евгений Малкин хочет видеть вас в составе «Пингвинс», какой будет ваша реакция?

– Во-первых, я буду признателен, если Евгений Малкин позовет меня к себе. А так я не думаю, что дверь в НХЛ для меня окончательно закрыта. Хотя я пробовал свои силы и в «Сан-Хосе», и в «Ванкувере». Если появится новый шанс, то посмотрим.

Но я пока об этом не думаю. У меня контракт со «Спартаком» действует еще два года. А так – почему нет? Если бы верили в меня, то я бы с удовольствием, может, вернулся. Посмотрим! – сказал форвард «Спартака» Николай Голдобин.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raspisanie77
Ответ Максим Столбов
Голдобин не повтори путь Гусева, в НХЛ тебе сложно будет пробиться и потеряешь время и веру в себя.
Не может повторить путь его, у него уже 100+ игр, это скорее на путь Дадонова будет похоже или Радулова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Голдобин не повтори путь Гусева, в НХЛ тебе сложно будет пробиться и потеряешь время и веру в себя.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NikitaPoc
Ответ Maxim Shumov
Так через 2 года никто кроме «элиты» не сможет за границу выехать
🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий