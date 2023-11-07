Николай Голдобин высказался о возможном возвращении в НХЛ.

Нападающий ранее играл за «Сан-Хосе» и «Ванкувер».

– Если к вам подойдет скаут « » Леонид Вайсфельд и скажет, что хочет видеть вас в составе «Пингвинс», какой будет ваша реакция?

– Во-первых, я буду признателен, если Евгений Малкин позовет меня к себе. А так я не думаю, что дверь в для меня окончательно закрыта. Хотя я пробовал свои силы и в « », и в « ». Если появится новый шанс, то посмотрим.

Но я пока об этом не думаю. У меня контракт со «Спартаком» действует еще два года. А так – почему нет? Если бы верили в меня, то я бы с удовольствием, может, вернулся. Посмотрим! – сказал форвард «Спартака» Николай Голдобин.