Голдобин об НХЛ: «Не думаю, что дверь закрыта. Если появится шанс, посмотрим. Контракт со «Спартаком» действует еще 2 года. А так – почему нет?»
Николай Голдобин высказался о возможном возвращении в НХЛ.
Нападающий ранее играл за «Сан-Хосе» и «Ванкувер».
– Если к вам подойдет скаут «Питтсбурга» Леонид Вайсфельд и скажет, что Евгений Малкин хочет видеть вас в составе «Пингвинс», какой будет ваша реакция?
– Во-первых, я буду признателен, если Евгений Малкин позовет меня к себе. А так я не думаю, что дверь в НХЛ для меня окончательно закрыта. Хотя я пробовал свои силы и в «Сан-Хосе», и в «Ванкувере». Если появится новый шанс, то посмотрим.
Но я пока об этом не думаю. У меня контракт со «Спартаком» действует еще два года. А так – почему нет? Если бы верили в меня, то я бы с удовольствием, может, вернулся. Посмотрим! – сказал форвард «Спартака» Николай Голдобин.
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