Малкин о 6 очках за 3 матча: «Надеюсь, сезон завтра закончится – и я выиграю «Харт Трофи»

Евгений Малкин пошутил, что был бы не прочь стать самым ценным игроком НХЛ.

Россиянин набрал 6 (2+4) очков за 3 игры в регулярном чемпионате. В последнем матче он помог « » обыграть «Калгари» (5:2), забросив одну шайбу и отдав голевую передачу.

По шесть очков также на данный момент имеют на своем счету Остон Мэттьюс, Элиас Петтерссон и Джейк Генцел.

«Надеюсь, что завтра сезон завершится – и я выиграю «Харт Трофи», – смеясь сказал игрок.

«Я хорошо себя чувствую, у нас отличная тройка. Лето было длинным, я немного отдохнул и соскучился по хоккею. Я хочу побеждать и играть на своем лучшем уровне», – добавил .