Малкин о том, что чемпионское окно «Питтсбурга» закрылось: «Не хотелось бы так думать. Сейчас невозможно сказать, кто возьмет Кубок Стэнли. Команда у нас неплохая. Поборемся!»

Теги Питтсбург Рейнджерс Бостон Кубок Стэнли Лос-Анджелес Евгений Малкин НХЛ Вегас Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Малкин высказался о шансах «Питтсбурга» выиграть Кубок Стэнли.

– Не возникало печального ощущения, что чемпионское окно для «Питтсбурга» уже закрылось и мечта в четвертый раз взять Кубок и стать единоличным лидером по этому показателю среди всех российских хоккеистов неосуществима?

– Не хотелось бы так думать. Ты всегда выходишь побеждать. В прошлом сезоне никто не ставил на «Вегас». Я был очень удивлен его победе – скорее думал, что выиграют «Рейнджерс» или «Лос-Анджелес», за которым я наблюдал и он мне очень импонировал.

Или обратный пример: «Бостон» всех обыгрывал, рекорд по победам и очкам поставил, но не то что в финал – даже во второй круг Кубка Стэнли выйти не смог.

И сейчас, когда не прошло еще и месяца с начала сезона, невозможно сказать, кто возьмет Кубок. Это зависит от множества нюансов. На нас в 2016-м, 2017-м тоже мало кто ставил. У «Питтсбурга» и тренера тогда поменяли, и на последнем месте мы полсезона шли. А потом все сложилось.

Команда у нас сейчас неплохая, поверьте. Поборемся! – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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4 комментария

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вперёд спартак
удел Питсбурга барахтаться на дне, время ушло и теперь ваш главный соперник возраст
+1
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+1
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Михаил Опякин
Нет
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Сергей Орлов
Плохая)
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Maxim Shumov
При всем уважении - последний шанс был в 2018, когда на третий подряд замахивались. После этого, максимум на который можно было рассчитывать - выход во второй раунд. А сейчас так вообще, лучше про плей-офф не вспоминать ))
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