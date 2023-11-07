Малкин о том, что чемпионское окно «Питтсбурга» закрылось: «Не хотелось бы так думать. Сейчас невозможно сказать, кто возьмет Кубок Стэнли. Команда у нас неплохая. Поборемся!»

Евгений Малкин высказался о шансах «Питтсбурга» выиграть Кубок Стэнли.

– Не возникало печального ощущения, что чемпионское окно для «Питтсбурга» уже закрылось и мечта в четвертый раз взять Кубок и стать единоличным лидером по этому показателю среди всех российских хоккеистов неосуществима?

– Не хотелось бы так думать. Ты всегда выходишь побеждать. В прошлом сезоне никто не ставил на « ». Я был очень удивлен его победе – скорее думал, что выиграют « » или « », за которым я наблюдал и он мне очень импонировал.

Или обратный пример: « » всех обыгрывал, рекорд по победам и очкам поставил, но не то что в финал – даже во второй круг Кубка Стэнли выйти не смог.

И сейчас, когда не прошло еще и месяца с начала сезона, невозможно сказать, кто возьмет Кубок. Это зависит от множества нюансов. На нас в 2016-м, 2017-м тоже мало кто ставил. У «Питтсбурга» и тренера тогда поменяли, и на последнем месте мы полсезона шли. А потом все сложилось.

Команда у нас сейчас неплохая, поверьте. Поборемся! – сказал нападающий «Питтсбурга» .