Жамнов о том, не зазвездится ли Голдобин: «Не дадим, у нас звездочетов не будет. Он не такой человек. Нормальный парень, командный игрок»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов поделился мнением о форварде Николае Голдобине.

Нападающий сделал две передачи в матче против СКА (3:2). Всего он набрал 42 (20+22) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.

«Не зазвездится ли Голдобин? Не дадим, не переживайте. Он не такой человек, чтобы зазвездеть.

Он нормальный парень, командный игрок. У нас звездочетов не будет», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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4 комментария

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всегда за локо
отличный игрок, уже всем всё доказал, лишь бы не побежал за мешком денег в тот клуб где игроков только портят
+4
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+4
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Machine Head
Вижу по игре, что атмосфера в клубе отличная. По скамейке смотришь - все счастливые , балдеют от своей игры. А последний гол на 59:59 лишь подтверждают мои слова . А звездить перед Ковалевым и Жамновым? Это не физруки с ускоренными курсам. Хоккейную жизнь прошли дай Бог каждому.
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Питерское в АД!
Ответ всегда за локо
отличный игрок, уже всем всё доказал, лишь бы не побежал за мешком денег в тот клуб где игроков только портят
это да! СКА ЗЛО!!!
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+1
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всегда за локо
Ответ Питерское в АД!
это да! СКА ЗЛО!!!
полностью согласен 🤜🤛
0
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