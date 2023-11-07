Жамнов о том, не зазвездится ли Голдобин: «Не дадим, у нас звездочетов не будет. Он не такой человек. Нормальный парень, командный игрок»

Алексей Жамнов поделился мнением о форварде Николае Голдобине.

Нападающий сделал две передачи в матче против СКА (3:2). Всего он набрал 42 (20+22) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.

«Не зазвездится ли ? Не дадим, не переживайте. Он не такой человек, чтобы зазвездеть.

Он нормальный парень, командный игрок. У нас звездочетов не будет», – сказал главный тренер « » Алексей Жамнов.