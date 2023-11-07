Жамнов о том, не зазвездится ли Голдобин: «Не дадим, у нас звездочетов не будет. Он не такой человек. Нормальный парень, командный игрок»
Алексей Жамнов поделился мнением о форварде Николае Голдобине.
Нападающий сделал две передачи в матче против СКА (3:2). Всего он набрал 42 (20+22) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.
«Не зазвездится ли Голдобин? Не дадим, не переживайте. Он не такой человек, чтобы зазвездеть.
Он нормальный парень, командный игрок. У нас звездочетов не будет», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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