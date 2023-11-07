Максим Федотов: «Ротенберг всегда дает СКА положительные эмоции. Он подсказывал с трибун в наушник штабу в прошлом матче»

Максим Федотов отметил, что Роман Ротенберг всегда дает СКА положительные эмоции.

В понедельник СКА проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Решающую шайбу московский клуб забил на 59:59.

– Какие положительные моменты можете выделить из игры СКА?

– Мы прибавляем с каждой игрой, думаю, в следующем матче будем еще увереннее.

– Что нужно было изменить в игре, чтобы не пропускать за секунду до конца?

– Надо было выигрывать вбрасывание. Вообще, конечно, в этом случае нападающий « » хорошо попал.

– У СКА серия из не очень убедительных матчей, даже победу над «Витязем» нельзя назвать очень уверенной. В чем причина?

– Не знаю, почему вы так говорите. Мы играем уверенно, в том же матче с «Витязем» мы за счет уверенности смогли переломить игру со счета 0:2 и победили по буллитам, это большой плюс.

– В прошлом матче [с « » (3:2 Б)] из-за дисквалификации не было на скамейке СКА, сейчас он вернулся. Насколько было ощутимо его присутствие?

– Роман Борисович всегда дает команде положительные эмоции, даже в прошлом матче он это делал, подсказывал с трибун в наушник тренерскому штабу.

– У СКА впереди домашняя серия, какой настрой в команде?

– Нам обязательно нужно выигрывать, турнирная таблица пока не в нашу пользу, надо подниматься выше и выше, – сказал защитник СКА Максим Федотов.

У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку