Максим Федотов: «Ротенберг всегда дает СКА положительные эмоции. Он подсказывал с трибун в наушник штабу в прошлом матче»
Максим Федотов отметил, что Роман Ротенберг всегда дает СКА положительные эмоции.
В понедельник СКА проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Решающую шайбу московский клуб забил на 59:59.
– Какие положительные моменты можете выделить из игры СКА?
– Мы прибавляем с каждой игрой, думаю, в следующем матче будем еще увереннее.
– Что нужно было изменить в игре, чтобы не пропускать за секунду до конца?
– Надо было выигрывать вбрасывание. Вообще, конечно, в этом случае нападающий «Спартака» хорошо попал.
– У СКА серия из не очень убедительных матчей, даже победу над «Витязем» нельзя назвать очень уверенной. В чем причина?
– Не знаю, почему вы так говорите. Мы играем уверенно, в том же матче с «Витязем» мы за счет уверенности смогли переломить игру со счета 0:2 и победили по буллитам, это большой плюс.
– В прошлом матче [с «Витязем» (3:2 Б)] Романа Ротенберга из-за дисквалификации не было на скамейке СКА, сейчас он вернулся. Насколько было ощутимо его присутствие?
– Роман Борисович всегда дает команде положительные эмоции, даже в прошлом матче он это делал, подсказывал с трибун в наушник тренерскому штабу.
– У СКА впереди домашняя серия, какой настрой в команде?
– Нам обязательно нужно выигрывать, турнирная таблица пока не в нашу пользу, надо подниматься выше и выше, – сказал защитник СКА Максим Федотов.
У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку
что игроки СКА чуть ли ненавидят РР и сливают игры, что-бы слить тренера.
Но, как видим, все факты противоречат хейтерским выдумкам - все игроки с уважением относятся к РР.