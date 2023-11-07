Максим Федотов: «Ротенберг всегда дает СКА положительные эмоции. Он подсказывал с трибун в наушник штабу в прошлом матче»

Теги СКА Витязь Спартак Роман Ротенберг Матч ТВ Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов отметил, что Роман Ротенберг всегда дает СКА положительные эмоции.

В понедельник СКА проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Решающую шайбу московский клуб забил на 59:59.

– Какие положительные моменты можете выделить из игры СКА?

– Мы прибавляем с каждой игрой, думаю, в следующем матче будем еще увереннее.

– Что нужно было изменить в игре, чтобы не пропускать за секунду до конца?

– Надо было выигрывать вбрасывание. Вообще, конечно, в этом случае нападающий «Спартака» хорошо попал.

– У СКА серия из не очень убедительных матчей, даже победу над «Витязем» нельзя назвать очень уверенной. В чем причина?

– Не знаю, почему вы так говорите. Мы играем уверенно, в том же матче с «Витязем» мы за счет уверенности смогли переломить игру со счета 0:2 и победили по буллитам, это большой плюс.

– В прошлом матче [с «Витязем» (3:2 Б)] Романа Ротенберга из-за дисквалификации не было на скамейке СКА, сейчас он вернулся. Насколько было ощутимо его присутствие?

– Роман Борисович всегда дает команде положительные эмоции, даже в прошлом матче он это делал, подсказывал с трибун в наушник тренерскому штабу.

– У СКА впереди домашняя серия, какой настрой в команде?

– Нам обязательно нужно выигрывать, турнирная таблица пока не в нашу пользу, надо подниматься выше и выше, – сказал защитник СКА Максим Федотов.

У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку

9 комментариев

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Goodvin55
Просто представил: стоят Зубов, Корешков и Шафранов а в ухо им подсказывает Йозе. Только так и выйграли Витязь. Наверное без него бы не разобрались.
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Александр Павлов
Федотов отлично зачитал по бумажке готовый текст
+3
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Костя Кот
а во вчерашнем матче был безполезен на тренерском мостике за 1,9 секунды до конца периода
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Mistic69
Положительные эмоции это обещает обменять в Улан Баторский Буран если играть не будете?)))))))))))
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MikhaL
Положительные эмоции вызывает любой комментарий Йозе, особенно после проигранных матчей.
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Vpered Zenit
Ротенберг из гипнотизирует что ли,о чем они вообще говорят,про какую уверенную он говорит.
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Вадим Абдуллин
Представляю счастье братьев от работы с Ротенбергом, вместо мучений с каким-то Ларионовым
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Всё знаю
Роман и нам даёт положительные эмоции)))
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тут некоторые уверяли,
что игроки СКА чуть ли ненавидят РР и сливают игры, что-бы слить тренера.
Но, как видим, все факты противоречат хейтерским выдумкам - все игроки с уважением относятся к РР.
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