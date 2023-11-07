Каменский об игре «Спартак» – СКА: «Такие матчи украшают КХЛ. Ради этого стоит играть в хоккей и получать огромное удовольствие. Обе команды бились»

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов Валерий Каменский КХЛ Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о матче между СКА и «Спартаком».

В понедельник СКА проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Решающую шайбу московский клуб забил на 59:59.

– Вот такие матчи и украшают наш хоккей и нашу лигу. Ради этого стоит играть в хоккей и получать огромное удовольствие. Обе команды бились, но «Спартак» за мгновения решает исход матча.

– «Спартак» – первая команда, которая забросила 100 шайб.

– Ребята получают удовольствие от игры: комбинационная игра и работа тренерского штаба.

– Борис Александрович Майоров сказал, что СКА играл от обороны и его это удивило. Согласны?

– Все было с переменным успехом. Просто СКА много удалялся, но в обороне и в атаке команды провели плюс-минус одинаково по времени, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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1 комментарий

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gukmamop
и результат порадовал кучу народу
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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