У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку
У СКА 13 поражений в основное время в 26 играх сезона.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59.
Поражение в основное время стало для команды под руководством Романа Ротенберга 13-м в текущем сезоне.
Столько уже у СКА было за весь прошлый регулярный чемпионат. Армейцы завершили его на общем 1-м месте в лиге, набрав 105 очков в 68 матчах.
В текущем регулярном чемпионате СКА провел 26 игр, набрал 26 очков и занимает текущее 8-е место в Западной конференции.
Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях
2 комментария