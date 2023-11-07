У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку

Теги СКА Спартак КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

У СКА 13 поражений в основное время в 26 играх сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59. 

Поражение в основное время стало для команды под руководством Романа Ротенберга 13-м в текущем сезоне.

Столько уже у СКА было за весь прошлый регулярный чемпионат. Армейцы завершили его на общем 1-м месте в лиге, набрав 105 очков в 68 матчах. 

В текущем регулярном чемпионате СКА провел 26 игр, набрал 26 очков и занимает текущее 8-е место в Западной конференции. 

Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях

2 комментария

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Cherrylion
Сейчас все траымированные поправятся, все здоровые научатся не закрывать вратаря на взбрасываниях, и система заработает
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Михаил Опякин
В курсе, жду объяснений от Ромы в письменном виде
0
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