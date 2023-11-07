У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку

У СКА 13 поражений в основное время в 26 играх сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл « » (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59.

Поражение в основное время стало для команды под руководством 13-м в текущем сезоне.

Столько уже у СКА было за весь прошлый регулярный чемпионат. Армейцы завершили его на общем 1-м месте в лиге, набрав 105 очков в 68 матчах.

В текущем регулярном чемпионате провел 26 игр, набрал 26 очков и занимает текущее 8-е место в Западной конференции.

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