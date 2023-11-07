Никишин об играх против «Спартака»: «Мне просто приятно. До сих пор необычно, что я не в красной майке. Главное, чтобы болельщики не обзывали»

Теги СКА Спартак болельщики КХЛ Матч ТВ Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин рассказал о своих ощущениях от матчей против «Спартака».

СКА уступил московскому клубу (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

22-летний защитник ранее выступал за красно-белых.

– Ваш соперник преобразился в этом году.

– «Спартак» сейчас выглядит иначе, чем в прошлом сезоне. Ребята отлично играют, проводят много комбинаций, чувствуют друг друга. Тяжело с ними играть.

– Обратно к «красно‑белым» не хотите?

– Не мне решать. Я играю за СКА.

– Матчи против «Спартака» для вас до сих пор особенные?

– Не то что прям особенные. Всегда интересно играть против «Спартака». Я начинал в этом клубе. И хотя между болельщиками наших клубов есть неприязнь друг к другу, всегда смотрю игры «Спартака», и у меня хорошие воспоминания.

Я и своих болельщиков очень сильно люблю. Поэтому мне просто приятно играть со «Спартаком». Мне до сих пор необычно, что я не в красной майке, а в синей. Но я уже привык.

– Когда вы шли на матч, вас болельщики «Спартака» приветствовали по старой памяти?

– Я их не видел и не слышал. Главное, чтобы не обзывали, – сказал Никишин

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6 комментариев

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Дмитрий Шарапов
- В Спартак не хотите?
- Не мне решать.

Значит хочет.
+6
-1
+5
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Александр Кучеренко
А нефиг было в сосиску бежать
+2
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Кино Музыка
Вернуться не получится, единственный выход - уйти в НХЛ.
0
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0
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Всё знаю
Ответ Александр Кучеренко
А нефиг было в сосиску бежать
Так и клубы были не против.
Спартак за него 8 или 9 игроков получил)
Правда вроде никто не заиграл, как Никишин))))
0
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0
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Aviator92
Ответ Всё знаю
Так и клубы были не против. Спартак за него 8 или 9 игроков получил) Правда вроде никто не заиграл, как Никишин))))
Морозов
0
0
0
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