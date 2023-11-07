Никишин об играх против «Спартака»: «Мне просто приятно. До сих пор необычно, что я не в красной майке. Главное, чтобы болельщики не обзывали»
Александр Никишин рассказал о своих ощущениях от матчей против «Спартака».
СКА уступил московскому клубу (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
22-летний защитник ранее выступал за красно-белых.
– Ваш соперник преобразился в этом году.
– «Спартак» сейчас выглядит иначе, чем в прошлом сезоне. Ребята отлично играют, проводят много комбинаций, чувствуют друг друга. Тяжело с ними играть.
– Обратно к «красно‑белым» не хотите?
– Не мне решать. Я играю за СКА.
– Матчи против «Спартака» для вас до сих пор особенные?
– Не то что прям особенные. Всегда интересно играть против «Спартака». Я начинал в этом клубе. И хотя между болельщиками наших клубов есть неприязнь друг к другу, всегда смотрю игры «Спартака», и у меня хорошие воспоминания.
Я и своих болельщиков очень сильно люблю. Поэтому мне просто приятно играть со «Спартаком». Мне до сих пор необычно, что я не в красной майке, а в синей. Но я уже привык.
– Когда вы шли на матч, вас болельщики «Спартака» приветствовали по старой памяти?
– Я их не видел и не слышал. Главное, чтобы не обзывали, – сказал Никишин.
- Не мне решать.
Значит хочет.
Спартак за него 8 или 9 игроков получил)
Правда вроде никто не заиграл, как Никишин))))