«Спартак» первым забил 100 голов в сезоне КХЛ. Порядин отличился с передачи Голдобина в игре со СКА

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов видео КХЛ Павел Порядин Хоккей

«Спартак» – первая команда со 100 голами в сезоне КХЛ.

«Спартак» и СКА (1:1, перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

На 12-й минуте в первом периоде красно-белые реализовали большинство в формате «5 на 3».

Михал Чайковски и Николай Голдобин записали на свой счет результативные передачи в голе Павла Порядина.

Таким образом, «Спартак» стал первой командой, которая забила 100 голов в нынешнем сезоне КХЛ. Для этого клубу под руководством тренера Алексея Жамнова потребовалось провести 28 матчей.

2 комментария

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Респект Жамнову и компании!!!
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sd4fmwrvz8
Классный хоккей красно-белые показывают 🔥👍приятно смотреть
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