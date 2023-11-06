«Спартак» первым забил 100 голов в сезоне КХЛ. Порядин отличился с передачи Голдобина в игре со СКА

«Спартак» – первая команда со 100 голами в сезоне КХЛ.

«Спартак» и (1:1, перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата .

На 12-й минуте в первом периоде красно-белые реализовали большинство в формате «5 на 3».

Михал Чайковски и Николай Голдобин записали на свой счет результативные передачи в голе Павла Порядина.

Таким образом, « » стал первой командой, которая забила 100 голов в нынешнем сезоне КХЛ. Для этого клубу под руководством тренера потребовалось провести 28 матчей.