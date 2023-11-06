Буре о том, можно ли сделать КХЛ независимой лигой: «НХЛ – частная лига, у нас другая структура, государство присутствует, для нас это нормально»

Теги ИИХФ НХЛ Павел Буре КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Павел Буре высказался о том, может ли выстроить КХЛ по образцу НХЛ.

– Возможно ли в КХЛ построить самостоятельную лигу на примере НХЛ, чтобы другие федерации не вмешивались в ее деятельность?

– Это не так просто сделать. НХЛ – частная лига, к ней государство никакого отношения не имеет. У нас все-таки по-другому. Государство присутствует, для нас это нормально.

Слышал разные мнения на этот счет, но пока не понимаю, как это сделать. У нас другая структура, – сказал бывший игрок сборной России и член совета ИИХФ Павел Буре.

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3 комментария

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Savardus
НЕТ Павлик, это НЕ НОРМАЛЬНО!
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Basil Poliduris
Как же это сделать интересно?
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Lis Krut
На словах все за всё хорошее против всего плохого.
И здорово, если бы частные деньги были бы вместо государственных, но...
Такие коммерческие проекты можно построить в государствах-бенефециарах рынка.
РФ там никто не ждёт.
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