Буре о том, можно ли сделать КХЛ независимой лигой: «НХЛ – частная лига, у нас другая структура, государство присутствует, для нас это нормально»

Павел Буре высказался о том, может ли выстроить КХЛ по образцу НХЛ.

– Возможно ли в построить самостоятельную лигу на примере , чтобы другие федерации не вмешивались в ее деятельность?

– Это не так просто сделать. НХЛ – частная лига, к ней государство никакого отношения не имеет. У нас все-таки по-другому. Государство присутствует, для нас это нормально.

Слышал разные мнения на этот счет, но пока не понимаю, как это сделать. У нас другая структура, – сказал бывший игрок сборной России и член совета ИИХФ Павел Буре.