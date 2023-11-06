Буре о том, можно ли сделать КХЛ независимой лигой: «НХЛ – частная лига, у нас другая структура, государство присутствует, для нас это нормально»
Павел Буре высказался о том, может ли выстроить КХЛ по образцу НХЛ.
– Возможно ли в КХЛ построить самостоятельную лигу на примере НХЛ, чтобы другие федерации не вмешивались в ее деятельность?
– Это не так просто сделать. НХЛ – частная лига, к ней государство никакого отношения не имеет. У нас все-таки по-другому. Государство присутствует, для нас это нормально.
Слышал разные мнения на этот счет, но пока не понимаю, как это сделать. У нас другая структура, – сказал бывший игрок сборной России и член совета ИИХФ Павел Буре.
И здорово, если бы частные деньги были бы вместо государственных, но...
Такие коммерческие проекты можно построить в государствах-бенефециарах рынка.
РФ там никто не ждёт.