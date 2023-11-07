Немировски о победе над «Автомобилистом»: «На второй период вышли совсем с другим настроем, чуть не хватило в овертайме забить, но по буллитам выиграли»

Дэвид Немировски подвел итоги матча с «Автомобилистом» (3:2 Б).

«Первый период — один из худших в сезоне или вообще худший. На второй период вышли совсем с другим настроем, движением, забили два гола, чуть не хватило в овертайме забить, но по буллитам выиграли.

Матч в Уфе [0:2] в первые 20 минут продолжился? Очень медленно принимали решения, много возили шайбу по своей зоне, да и соперник очень здорово сыграл: классно двигались и двигали шайбу, очень сложно было.

Что сказали в первом перерыве? У нас был хороший, жесткий разговор, так нельзя начинать период, это профессиональная лига, игрок должен быть готов сразу. Все все поняли и вышли с другим настроем. По-другому начали второй период, важно забить было гол, давление и инициатива идёт в другую сторону», – сказал главный тренер « ».