Заварухин о поражении: «Автомобилист» подарил очки «Сибири». Идеальный первый период, но подумали, что вся игра будет идти гладко и легко»

Теги Сибирь Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин заявил, что «Автомобилист» подарил очки «Сибири».

«Автомобилист», ведя 2:0, проиграл 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Наверное, идеальный первый период по содержанию, по забитым голам. Могли забить еще больше, но не реализовали моменты.

Потеря концентрации во втором периоде: думали, что вся игра будет идти так гладко и легко, но игра длится 60 минут, где надо все 60 минут иметь концентрацию в каждом моменте.

В овертайме не забили выход «в ноль», не реализовали ни одного буллита, будем работать над этим компонентом.

Можно сказать, подарили очки сопернику.

– С чем связано то, что после удачного первого периода команда просела во втором?

– Возможно, еще и с тем, что за 12 дней у нас было шесть игр.

Плюс из 21 вбрасывания мы выиграли лишь 3, соперник поэтому владел шайбой больше. Но нельзя сказать, что моментов не было.

Да Коста имел выход «2 в 1», хороший момент, но подвела реализация. Не забиваешь ты – забивают тебе, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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9 комментариев

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oldgordon
Да задолбало уже слышать от Заварухина, что будем работать над этим, над тем и ещё над всем. А чем раньше занимались? График игр у некоторых команд ещё тяжелее, нечего об этом говорить. Наверное уже поздно пить боржоми, пора думать об уходе. Никакого развития с этим тренером
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Юрий Жданов
Опать пошли отмазы, плохому танцору что-то да мешает
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Иван Иванович
Глаза не горят, я не знаю в чем дело или в ком, но лавка не живая, мотивация НОЛЬ. Отсюда и результаты…
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fregat96
Уже вроде и не осталось на Востоке команды, которой не подарили. Вроде только Адмирал, но это поправимо. Мы же сейчас поедем во Владик и спасем со дна морячков. У Авто духа нет, и если с Хабаровска и Владивостока не привезем 5("мастерские" буллиты) - 6 очков, Николаич, можно подавать в отставку, за восьмерку бороться не с кем.
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Miodrag Stojanovic
После каждого поражения одно и тоже,бла,бла,бла.......
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Артем Злоказов
А ты то нахрена, тренер? Ты должен настраивать команду в нужное русло.
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Sever12
Упустили конечно Автоботы, после первого вообще казалось без шансов, если не готовы были дальше давление оказывать, надо было по глубже дома играть, у нас проблемы с оборонительными командами, поражение тренерское, хотя и можно сказать, что нам повезло, гол Прохоркина чудо, а Красоткин подтащил и зарешлал на булках.
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Евгений Ведунов
Да не было хорошего первого периода, Сибирь спала просто. Был бы хорошим, если бы ещё пару закинули
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Владимир Пастухов
Зава к брату в трактор
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