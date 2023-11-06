Заварухин о поражении: «Автомобилист» подарил очки «Сибири». Идеальный первый период, но подумали, что вся игра будет идти гладко и легко»
Николай Заварухин заявил, что «Автомобилист» подарил очки «Сибири».
«Автомобилист», ведя 2:0, проиграл 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Наверное, идеальный первый период по содержанию, по забитым голам. Могли забить еще больше, но не реализовали моменты.
Потеря концентрации во втором периоде: думали, что вся игра будет идти так гладко и легко, но игра длится 60 минут, где надо все 60 минут иметь концентрацию в каждом моменте.
В овертайме не забили выход «в ноль», не реализовали ни одного буллита, будем работать над этим компонентом.
Можно сказать, подарили очки сопернику.
– С чем связано то, что после удачного первого периода команда просела во втором?
– Возможно, еще и с тем, что за 12 дней у нас было шесть игр.
Плюс из 21 вбрасывания мы выиграли лишь 3, соперник поэтому владел шайбой больше. Но нельзя сказать, что моментов не было.
Да Коста имел выход «2 в 1», хороший момент, но подвела реализация. Не забиваешь ты – забивают тебе, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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