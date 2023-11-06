«Автомобилист» проиграл 3 из 5 последних матчей. Вели 2:0 в игре с «Сибирью», забив дважды к 3-й минуте, но уступили по буллитам

«Сибирь» одержала волевую победу над «Автомобилистом».

Команда Дэвида Немировски выиграла со счетом 3:2 в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата .

« » начал игру с двух быстрых голов – к третьей минуте первого периода отличились Алексей Бывальцев и Андрей Обидин.

«Сибирь» отыграла две шайбы во втором периоде – шайбы забросили Артем Жуков, забивший первый гол в лиге, а также Николай Прохоркин.

В серии буллитов победный бросок выполнил нападающий « » Павел Гоголев.

«Автомобилист» проиграл три из пяти последних игр. Команда находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции – 34 очка. «Сибирь» набрала 29 баллов и находится на девятой позиции в конференции.