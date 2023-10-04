Михаил Панин об НХЛ: «Пятерка Фетисова много им дала. Потом покатила другая волна – Буре, Федоров, Могильный. Пошло разбавление стилей. Макдэвид, Маккиннон без них не появились бы»

Михаил Панин поделился воспоминаниями о Суперсерии-1989/90.

Игрок выступал за « ».

– Серию вы начинали против « ».

– Да, 4:5 уступили. У «островитян» очень здорово сыграл . С ним пару раз встречался на вбрасывании, всегда сконцентрирован, сосредоточен на микроэлементах. Вбрасывание, раз и улетели! У нас такого не было.

Расслабляться не стоило: где-то замечтался, а тебя – бум локтем в челюсть, клюшкой – в ребра. Тогда это все разрешалось. Судьи даже не обращали внимания. Это, конечно, удивляло. Надо все решать быстро, а мы по-советски немного в другой хоккей играли. Хотя, думаю, играть там было можно, но, безусловно, в более молодом возрасте.

– Наверное.

– Хватало сильных профессионалов в командах, против которых мы играли. В «Хартфорде» выступал Дэйв Бабич – жесткий человек. Помню, он обиделся, когда я его легко обыграл, и как дал сзади по ногам. Я пытался в пустые ворота шайбу завести – хорошо тогда не разбился.

Удивлял Ги Лефлер, когда встречались с « », – такой обаятельный человек и джентльмен. Выходил без шлема, несмотря на возраст – 38 лет, был очень скоростной. Болельщики с огромным пиететом к нему относились, показывали даже нам дом, где Ги жил. Но там, конечно, к истории, ветеранам великое уважение – по всем пунктам.

– Агенты, скауты атаковали команду во время серии?

– Кого надо – атаковали. Как меня в 16 лет «Бостон». Если ты ярок, тебя без вопросов сразу окучивают. Тогда в стало меняться направление после времен Бобби Халла и Бобби Орра.

Они правильно сделали, что выдернули наших ветеранских звезд, которые очень много им дали, – та же пятерка Фетисова. Потом покатила другая волна – Буре, Федоров, Могильный, Константинов, Каменский… Пошло разбавление стилей, и без них не появились бы в Канаде Макдэвид, Маккиннон и остальные топ-хоккеисты нынешнего времени, – сказал экс-нападающий «Крыльев Советов» Михаил Панин.