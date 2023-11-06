Бывшая жена Эвандера Кэйна – «Эдмонтону» и Макдэвиду: «Вы подписали человека, который украл моего ребенка! Это ваша карма. Вы никогда не выиграете, пока не избавитесь от него»

Бывшая жена Эвандера Кэйна раскритиковала «Эдмонтон» за игру хоккеиста в команде.

«Уважаемый « » и . Вы подписали человека, который украл у меня моего ребенка! Это ваша карма.

Вы никогда не выиграете, пока не избавитесь от него. Всем мамам в этой команде, которые каждый вечер укладывают своих детей спать. Я этого не делаю уже два года.

НХЛ – тесное сообщество. Все все знают. На счет него вам все говорили. Вы, ребята, знали, что он делает, и все смотрели в другую сторону. Позор вам как организации», – написала Анна Кэйн.

В 2021 году Анна сообщила, что форвард, игравший тогда в «Сан-Хосе», делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. провела расследование и не нашла доказательств.

Бывшие супруги обвинили друг друга в домашнем насилии. Кэйн в рамках бракоразводного процесса сообщил, что жена лгала ему о беременности.

Также в 2021 году сообщалось о том, что Кэйн получил право единоличной опеки над своей дочерью Кенсингтон. Супруга игрока, как отмечалось, должна была пройти психиатрическую экспертизу.