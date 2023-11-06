Бывшая жена Эвандера Кэйна – «Эдмонтону» и Макдэвиду: «Вы подписали человека, который украл моего ребенка! Это ваша карма. Вы никогда не выиграете, пока не избавитесь от него»

Теги светская хроника Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Коннор Макдэвид Хоккей

Бывшая жена Эвандера Кэйна раскритиковала «Эдмонтон» за игру хоккеиста в команде.

«Уважаемый «Эдмонтон» и Коннор Макдэвид. Вы подписали человека, который украл у меня моего ребенка! Это ваша карма.

Вы никогда не выиграете, пока не избавитесь от него. Всем мамам в этой команде, которые каждый вечер укладывают своих детей спать. Я этого не делаю уже два года.

НХЛ – тесное сообщество. Все все знают. На счет него вам все говорили. Вы, ребята, знали, что он делает, и все смотрели в другую сторону. Позор вам как организации», – написала Анна Кэйн.

В 2021 году Анна сообщила, что форвард, игравший тогда в «Сан-Хосе», делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. НХЛ провела расследование и не нашла доказательств.

Бывшие супруги обвинили друг друга в домашнем насилии. Кэйн в рамках бракоразводного процесса сообщил, что жена лгала ему о беременности.

Также в 2021 году сообщалось о том, что Кэйн получил право единоличной опеки над своей дочерью Кенсингтон. Супруга игрока, как отмечалось, должна была пройти психиатрическую экспертизу.

8 комментариев

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цэсемьэр
насколько я понимаю, забрать ребёнка у матери может только суд.
так что тут президенту КХЛ надо писать, а не Макдевиду😁
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Al561
Да ты ведьма!!!))
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Фёдор Кузнецов
А зачем она Конора выделяет?
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heyoka
А вот реально отдадут ей ребенка и возьмут кубок!))) Вот тогда к этой девахе попрет народ за пророчествами)
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Why always me?!
Мне этот блмщик никогда не нравился. Но по решению суда в 2021г Эвандер получил право единоличной опеки над ребёнком. Так что ребёнка он не крал. А Эдмонтону и без её проклятий Кубок не светит.
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Ilya Mukhachev
Накинула на вентилятор ))
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Тима Баярыстан
все есть отмазка теперь и Вудкрофта и Холланда дескать не мы это лажаем это карма ))))
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igor nn
Дама просто обижена!..Но Кейну голову тоже надо проверить, ибо назвать дочь именем самого известного бомжатника (с солевыми.кислотными и трэнковыми зомби),это надо умудриться))
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