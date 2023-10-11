Спортивный врач Жаров о медицине в НХЛ: «Макдэвида или Кросби при прочих равных будут вытягивать методами реабилитации, а Малкина или Кучерова – под нож»

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Спортивный врач Алексей Жаров рассказал о разном подходе к игрокам в НХЛ.

– За кем еще в НХЛ будете следить?

Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, список можно долго продолжать. Со всеми этими мастерами работал или в сборной, или в индивидуальном режиме.

Считаю, что и в обычной поликлинике, и на высшем спортивном уровне представители медицинского сообщества иногда увлекаются радикальными методами, любят «резать». Я – сторонник консервативного лечения и восстановления, операции рекомендую только в том случае, когда другого выхода нет.

С этой точки зрения всегда переживаю за тех ребят, которых отправили под нож. Скажем, за Василевского, этим летом ему пришлось оперировать межпозвоночную грыжу. Все, что касается позвоночника, – самая тонкая зона, Андрею – скорейшего выздоровления.

К слову, в «Тампе» есть регулярные проблемы и у форварда Никиты Кучерова. Случайность? Вопрос.

– У вас нет уверенности в профессионализме медштабов некоторых клубов НХЛ?

 – Сложный вопрос. Сегодня спорт – большой бизнес, который приносит большие деньги. А звезды – двигатели этого спорта.

Время – это деньги. Иногда наши методы консервативной реабилитации занимают месяцы, тогда как операция – более быстрое решение вопроса, которое и выбирают. Бизнес продолжается, но спортсмен так или иначе расплачивается за эти операции своим здоровьем.

Стараюсь внимательно следить за звездами НХЛ. Вижу, что при прочих равных условиях Кросби или Макдэвида будут тщательно вытягивать методами реабилитации, а Малкина или Кучерова отправят под нож. А вот в России с легионерами, наоборот, стараются возиться, – сказал Жаров. 

«Вегас» разрешит Айкелу операцию, которую еще не делали игрокам НХЛ. Восстановление займет 3-5 месяцев

25 комментариев

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Rammstein2010
это чудо в сборной работает ?
+27
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Matador
"...а повара в НХЛовских клубах втихоря плюют или мочатся в чай, который готовят нашим игрокам" - добавил врач
+20
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Melnikov1968
Тебе лично спортивные врачи сообщили, что Малкина и Кучерова будут оперировать при любом раскладе? Откуда информация? Если это догадки, то гуляй Вася, если нет, доказательства пред’явите. А так это дешёвый наброс. Глупо выглядишь.
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Алексей Челюканов
Русских и тут обижают...
К счастью, слова доктора в отношении НХЛ можно взять и проверить, например здесь https://nhlinjuryviz.blogspot.com/2015/11/nhl-injury-database.html посчитав, сколько каких травм и операций было у Кросби, например, и у любого другого игрока. У Кросби штук пять вроде было (но не проверял, лениво)...
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memphis
И не стыдно ему, как врачу, такую ахинею говорить?
+7
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цэсемьэр
это тот специалист, который Овечкину 72 шайбы в этом сезоне прогнозирует?😆
дальше можно не читать
+5
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Under
а Айкела?
+4
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Евгений Мешков
немедленно в эфир ток-шоу федерального тв - наших игроков НХЛ режет специально (только авторитетные эксперты)
+3
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Назар Игорь
Ему это написать посоветовали Третьяк с Фетисовым?
+3
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Ми Ша
Откуда вылез этот лекарь?
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Beloded2007
Хотят генетический материал собрать!
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утиный пляжик
Аргументация уровня "бабушка у подъезда нашептала".
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vfrc14
Ага, как в анекдоте: бабушка колено заговорила... и ведь прошло. После операции действительно прошло. Мужик прошел курсы массажиста и втирает про "нож" и хирургические операции.
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берде
Господи, что он несёт? Стыдоба.
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Anton Woland
Ларинский говносайт в своем, шизофреническом репертуаре, не понимаю почему на спортс еще нет программного блока на публикацию бреда с этого «источника»
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rereg84
Ну да, уже видели так навозились, что Кросби карьеру чуть не запороли. Кстати как и Тарасу. Ну и как Кучерову у нас отказались делать операцию в ЦСКА, типа и так сойдёт:) Так что скорее от компетентности врачей в конкретном клубе и случае зависит. Ну так показывает практика.
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serious fan
Кучерова? Которого Тампа согласилась прооперировать, а в "родном" ЦСКА его послали на весёлые буквы?
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Ярик01
Дурачок совсем
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Шо?
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gukmamop
но это не точно
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rd_doc
назаров нука ибеу ему с коленки
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akrets
Это те же врачи, которые убили Ленина и Сталина. Теперь они в НХЛ
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kutavlik
Жар у человека, не воспринимайте его всерьез!!!
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akrets
Ответ Rammstein2010
это чудо в сборной работает ?
Вся страна
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берде
Ответ Matador
"...а повара в НХЛовских клубах втихоря плюют или мочатся в чай, который готовят нашим игрокам" - добавил врач
И в борщ бромантан кладут
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