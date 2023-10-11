Спортивный врач Жаров о медицине в НХЛ: «Макдэвида или Кросби при прочих равных будут вытягивать методами реабилитации, а Малкина или Кучерова – под нож»

Спортивный врач Алексей Жаров рассказал о разном подходе к игрокам в НХЛ.

– За кем еще в НХЛ будете следить?

– , , , Сергей Бобровский, , список можно долго продолжать. Со всеми этими мастерами работал или в сборной, или в индивидуальном режиме.

Считаю, что и в обычной поликлинике, и на высшем спортивном уровне представители медицинского сообщества иногда увлекаются радикальными методами, любят «резать». Я – сторонник консервативного лечения и восстановления, операции рекомендую только в том случае, когда другого выхода нет.

С этой точки зрения всегда переживаю за тех ребят, которых отправили под нож. Скажем, за Василевского, этим летом ему пришлось оперировать межпозвоночную грыжу. Все, что касается позвоночника, – самая тонкая зона, Андрею – скорейшего выздоровления.

К слову, в « » есть регулярные проблемы и у форварда Никиты Кучерова. Случайность? Вопрос.

– У вас нет уверенности в профессионализме медштабов некоторых клубов НХЛ?

– Сложный вопрос. Сегодня спорт – большой бизнес, который приносит большие деньги. А звезды – двигатели этого спорта.

Время – это деньги. Иногда наши методы консервативной реабилитации занимают месяцы, тогда как операция – более быстрое решение вопроса, которое и выбирают. Бизнес продолжается, но спортсмен так или иначе расплачивается за эти операции своим здоровьем.

Стараюсь внимательно следить за звездами НХЛ. Вижу, что при прочих равных условиях Кросби или Макдэвида будут тщательно вытягивать методами реабилитации, а Малкина или Кучерова отправят под нож. А вот в России с легионерами, наоборот, стараются возиться, – сказал Жаров.

«Вегас» разрешит Айкелу операцию, которую еще не делали игрокам НХЛ. Восстановление займет 3-5 месяцев