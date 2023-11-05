Тренин остался без очков в 11 матчах подряд на старте сезона. У форварда «Нэшвилла» контрактный год

Теги Нэшвилл НХЛ Яков Тренин Хоккей

Яков Тренин остался без очков в 11 матчах подряд на старте сезона.

Форвард «Нэшвилла» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2). 

В 11 играх сезона у него нет очков при 32 силовых приемах (1-е место в команде), полезности «+2», 2 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:21. 

Летом следующего года россиянин может стать неограниченно свободным агентом. В 2022 году арбитраж присудил ему 2-летний контракт с кэпхитом 1,7 миллиона долларов. 

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