Тренин остался без очков в 11 матчах подряд на старте сезона. У форварда «Нэшвилла» контрактный год

Яков Тренин остался без очков в 11 матчах подряд на старте сезона.

Форвард « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2).

В 11 играх сезона у него нет очков при 32 силовых приемах (1-е место в команде), полезности «+2», 2 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:21.

Летом следующего года россиянин может стать неограниченно свободным агентом. В 2022 году арбитраж присудил ему 2-летний контракт с кэпхитом 1,7 миллиона долларов.