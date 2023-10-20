Шуми Бабаев: «Жду, что Чинахов сыграет сильнее в этом году. У Замулы должен быть хороший сезон. Тренин может показать себя в другой роли и выйти на новый уровень»

Теги травмы Филадельфия Нэшвилл Коламбус Шуми Бабаев НХЛ Яков Тренин Егор Замула Егор Чинахов Хоккей

Агент Шуми Бабаев поделился ожиданиями от игры клиентов в НХЛ.

Агент представляет интересы защитника «Филадельфии» Егора Замулы, нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова и форварда «Нэшвилла» Якова Тренина.

– От кого ждете прорыва?

– Жду, что в этом году Егор Чинахов сыграет сильнее, только из-за травмы он пропускает начало чемпионата. У Егора Замулы должен быть хороший сезон. У Якова Тренина последний год контракта с «Нэшвиллом», он может показать себя в другой роли и выйти на новый уровень.

– Егор Чинахов готов играть на уровне НХЛ?

– Егор очень хорошо готов, он игрок уровня НХЛ, ни грамма меньше. Только вот неудачная травма в этом году, поэтому немного притормозил. Должен вернуться в течение недели.

– Егор Замула забил первый гол в НХЛ – это очень важно для него?

– Дело не в очках и голах, хотя, конечно, важно было забросить дебютную шайбу. Есть момент тренерского доверия. В команде он чувствует себя комфортно, много играет, ему доверяют. Думаю, он выйдет на новый уровень. От него, Чинахова и Тренина жду прорывного сезона.

– В каком настроении, в какой форме Тренин подходит к сезону?

– Он хорошо себя чувствует, хорошо подготовился к сезону. В команде нормальная ситуация, ему доверяют, – сказал агент Шуми Бабаев.

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1 комментарий

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icey_punk
Делец. Увез молодых за океан.
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