Шуми Бабаев: «Жду, что Чинахов сыграет сильнее в этом году. У Замулы должен быть хороший сезон. Тренин может показать себя в другой роли и выйти на новый уровень»

Агент Шуми Бабаев поделился ожиданиями от игры клиентов в НХЛ.

Агент представляет интересы защитника «Филадельфии» Егора Замулы, нападающего « » и форварда « » Якова Тренина.

– От кого ждете прорыва?

– Жду, что в этом году Егор Чинахов сыграет сильнее, только из-за травмы он пропускает начало чемпионата. У должен быть хороший сезон. У последний год контракта с «Нэшвиллом», он может показать себя в другой роли и выйти на новый уровень.

– Егор Чинахов готов играть на уровне НХЛ?

– Егор очень хорошо готов, он игрок уровня НХЛ, ни грамма меньше. Только вот неудачная травма в этом году, поэтому немного притормозил. Должен вернуться в течение недели.

– Егор Замула забил первый гол в НХЛ – это очень важно для него?

– Дело не в очках и голах, хотя, конечно, важно было забросить дебютную шайбу. Есть момент тренерского доверия. В команде он чувствует себя комфортно, много играет, ему доверяют. Думаю, он выйдет на новый уровень. От него, Чинахова и Тренина жду прорывного сезона.

– В каком настроении, в какой форме Тренин подходит к сезону?

– Он хорошо себя чувствует, хорошо подготовился к сезону. В команде нормальная ситуация, ему доверяют, – сказал агент Шуми Бабаев.