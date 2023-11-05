Форвард «Ак Барса» Терехов задолжал 69 тысяч рублей за дорожные штрафы. Последний – за проезд по полосе для автобусов (Mash Iptash)

Теги Ак Барс происшествия КХЛ деньги Семен Терехов Хоккей

Форвард «Ак Барса» Семен Терехов задолжал 69 тысяч рублей по дорожным штрафам.

Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.

По данным канала, 21-летний хоккеист ездит на Volkswagen Golf. Всего он получил штрафов на 69 тысяч рублей.

Сообщается, что последний штраф он получил за проезд по выделенной полосе для автобусов.

В нынешнем сезоне Семен Терехов провел 12 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс» и набрал 3 (2+1) очка.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
А вот бы его на 15 суток и прав лишить года на три.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ruslan.ufa
Ответ pavelrytov@icloud.com
А пристава не могут списать с зарплаты?
С конверта не спишешь 😄
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
А пристава не могут списать с зарплаты?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zimmerman
"Права" купил, а "ездить" не купил?)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ pavelrytov@icloud.com
А пристава не могут списать с зарплаты?
Так он поди неофициально за Ак Барс играет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
J-12
не красит это конечно человека
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ответ ОттоДракула
Так же бы и ездил, только без прав.
Проблема в законодательстве, слишком мягкое оно у нас для всяких мудаков. По хорошему за езду без прав нужно уже уголовку давать. А у нас скидки всякие, штрафы несущественные. Потому и гибнет на дорогах по 30 человек в день.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Максаков
Такие суммы за штрафы у нормальных людей вообще возможны? Там лишение прав должно автоматически происходить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОттоДракула
Ответ Ыжык
А вот бы его на 15 суток и прав лишить года на три.
Так же бы и ездил, только без прав.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярославец75
Ответ Диандерталец
Комментарий удален модератором
Зачем ты так про своих?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hett
надеюсь, что его посадят
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диандерталец
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newyork13
По секрету, у Хокков такой закон. Нарушать можно хоть сколько и когда хочешь. Главное не попасться бухим. А так все дозволено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярославец75
Ответ pavelrytov@icloud.com
А пристава не могут списать с зарплаты?
По идее деньги по контракту должны переводить на карту. И это не проблема взыскать с его карты всю сумму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диандерталец
Ответ Ярославец75
Зачем ты так про своих?
Потому что злые мы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий