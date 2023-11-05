Форвард «Ак Барса» Терехов задолжал 69 тысяч рублей за дорожные штрафы. Последний – за проезд по полосе для автобусов (Mash Iptash)
Форвард «Ак Барса» Семен Терехов задолжал 69 тысяч рублей по дорожным штрафам.
Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.
По данным канала, 21-летний хоккеист ездит на Volkswagen Golf. Всего он получил штрафов на 69 тысяч рублей.
Сообщается, что последний штраф он получил за проезд по выделенной полосе для автобусов.
В нынешнем сезоне Семен Терехов провел 12 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс» и набрал 3 (2+1) очка.
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