Форвард «Ак Барса» Терехов задолжал 69 тысяч рублей за дорожные штрафы. Последний – за проезд по полосе для автобусов (Mash Iptash)

Форвард «Ак Барса» Семен Терехов задолжал 69 тысяч рублей по дорожным штрафам.

Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash.

По данным канала, 21-летний хоккеист ездит на Volkswagen Golf. Всего он получил штрафов на 69 тысяч рублей.

Сообщается, что последний штраф он получил за проезд по выделенной полосе для автобусов.

В нынешнем сезоне провел 12 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс» и набрал 3 (2+1) очка.