Жафяров о победе «Ак Барса» над «Барысом» после 0:3: «Неприятно начинать игру с такого, но на то это и командная игра, чтобы вовремя сплотиться»
Дамир Жафяров рад, что «Ак Барс» обыграл «Барыс» (5:3), уступая 0:3.
– Самое главное – это конечный результат. Хорошо, что выиграли, если оглядываться назад, то неприятно начинать игру с такого преимущества соперника в голах. Но на то это и командная игра, чтобы вовремя сплотиться, собраться. Ребята хорошие голы забили, выстояли в защите.
Хорошая, боевая игра, отдохнем и готовимся дальше.
Было небольшое повреждение, потихоньку набираю обороты. Первая половина была легкой, наверное, за счет перерыва, вторая – тяжелее из-за усталости. Непросто выходить после такой паузы, но ребята поддержали, больше играли в атаке, поэтому матч сложился довольно неплохо.
– Со стороны показалось, что это ваш лучший матч за «Ак Барс».
– Тоже так думаю. Но все соперники разные по тактике, где-то мы больше владеем шайбой, где-то – меньше. Если работать, то все впереди, надеюсь, все наладится.
– У вас получилась передача из-за ворот.
– В прошлых матчах у меня бывали подобные пасы на голы. Стараюсь сыграть нестандартно, насколько позволяет ситуация, обмануть соперников, – сказал нападающий «Ак Барса».
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