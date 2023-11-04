Жафяров о победе «Ак Барса» над «Барысом» после 0:3: «Неприятно начинать игру с такого, но на то это и командная игра, чтобы вовремя сплотиться»

Теги Ак Барс КХЛ Барыс Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров рад, что «Ак Барс» обыграл «Барыс» (5:3), уступая 0:3.

– Самое главное – это конечный результат. Хорошо, что выиграли, если оглядываться назад, то неприятно начинать игру с такого преимущества соперника в голах. Но на то это и командная игра, чтобы вовремя сплотиться, собраться. Ребята хорошие голы забили, выстояли в защите.

Хорошая, боевая игра, отдохнем и готовимся дальше.

Было небольшое повреждение, потихоньку набираю обороты. Первая половина была легкой, наверное, за счет перерыва, вторая – тяжелее из-за усталости. Непросто выходить после такой паузы, но ребята поддержали, больше играли в атаке, поэтому матч сложился довольно неплохо.

– Со стороны показалось, что это ваш лучший матч за «Ак Барс».

– Тоже так думаю. Но все соперники разные по тактике, где-то мы больше владеем шайбой, где-то – меньше. Если работать, то все впереди, надеюсь, все наладится.

– У вас получилась передача из-за ворот.

– В прошлых матчах у меня бывали подобные пасы на голы. Стараюсь сыграть нестандартно, насколько позволяет ситуация, обмануть соперников, – сказал нападающий «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий