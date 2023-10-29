Пастрняк реализовал 2 штрафных броска в первых 8 матчах сезона. Это минимальное число игр для такого достижения в истории НХЛ

Давид Пастрняк реализовал 2 штрафных броска в первых 8 матчах сезона НХЛ.

Сегодня форвард « » забил буллит, назначенный по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:1).

В этом сезоне он реализовал 2 штрафных броска из 2 (также в матче с «Нэшвиллом»). За карьеру у него реализовано 3 попытки из 5.

забил 2 таких гола в первых 8 матчах сезона. Это минимальный показатель в , ранее лучший результат был у Брайана Ролстона (2006/07, «Миннесота», 2 реализованных штрафных броска в первых 20 матчах сезона).

Отметим, что лидером по числу голов с штрафных бросков в истории НХЛ является (7 шайб после 11 попыток).

Второе место делят Марио Лемье (6 из 8) и нынешний капитан «Брюинс» Брэд Маршанд (6 из 9).