Пастрняк реализовал 2 штрафных броска в первых 8 матчах сезона. Это минимальное число игр для такого достижения в истории НХЛ
Давид Пастрняк реализовал 2 штрафных броска в первых 8 матчах сезона НХЛ.
Сегодня форвард «Бостона» забил буллит, назначенный по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).
В этом сезоне он реализовал 2 штрафных броска из 2 (также в матче с «Нэшвиллом»). За карьеру у него реализовано 3 попытки из 5.
Пастрняк забил 2 таких гола в первых 8 матчах сезона. Это минимальный показатель в НХЛ, ранее лучший результат был у Брайана Ролстона (2006/07, «Миннесота», 2 реализованных штрафных броска в первых 20 матчах сезона).
Отметим, что лидером по числу голов с штрафных бросков в истории НХЛ является Павел Буре (7 шайб после 11 попыток).
Второе место делят Марио Лемье (6 из 8) и нынешний капитан «Брюинс» Брэд Маршанд (6 из 9).
Комментарии