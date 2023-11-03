Плющев о ротации вратарей в СКА: «Нельзя формировать команду методом тыка. Взял, посмотрел, не получилось – убрал. Взял другого, опять не получилось»

Владимир Плющев высказался о ротации состава в СКА.

– за два месяца чемпионата попробовал уже пять вратарей, можно ли такую ротацию проводить на самом важном рубеже?

– Нельзя формировать команду методом тыка. Взял, посмотрел, не получилось – убрал. Взял другого, опять не получилось.

Мне нередко предъявляли претензии¸ мол, почему вы этих не берете, почему тех. Я отвечал: «У вас они хорошие, но мне нужны немного другого типа хоккеисты, других физических кондиций». Результатами доказывал, что я прав.

– Почему в СКА, как и почти во всех других клубах , тренеры уходят от создания постоянных троек. В чем смысл регулярного тасования состава?

– Одно вытекает из другого. Если нет стабильности в составе, значит, нет и в звеньях. Лично я работал на перспективу, у меня было три года, чтобы создать чемпионскую команду, и цели достиг.

Причем костяк – семь-восемь игроков – определил уже в первый сезон. Кого-то подключали, смотрели, но не было такого: на один турнир мы едем одним составом, на другой – вторым. Если я видел в игроке потенциал, то от него не отказывался и не убирал после первого неудачного матча, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.