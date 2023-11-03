Плющев о ротации вратарей в СКА: «Нельзя формировать команду методом тыка. Взял, посмотрел, не получилось – убрал. Взял другого, опять не получилось»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался о ротации состава в СКА.

СКА за два месяца чемпионата попробовал уже пять вратарей, можно ли такую ротацию проводить на самом важном рубеже?

– Нельзя формировать команду методом тыка. Взял, посмотрел, не получилось – убрал. Взял другого, опять не получилось.

Мне нередко предъявляли претензии¸ мол, почему вы этих не берете, почему тех. Я отвечал: «У вас они хорошие, но мне нужны немного другого типа хоккеисты, других физических кондиций». Результатами доказывал, что я прав.

– Почему в СКА, как и почти во всех других клубах КХЛ, тренеры уходят от создания постоянных троек. В чем смысл регулярного тасования состава?

– Одно вытекает из другого. Если нет стабильности в составе, значит, нет и в звеньях. Лично я работал на перспективу, у меня было три года, чтобы создать чемпионскую команду, и цели достиг.

Причем костяк – семь-восемь игроков – определил уже в первый сезон. Кого-то подключали, смотрели, но не было такого: на один турнир мы едем одним составом, на другой – вторым. Если я видел в игроке потенциал, то от него не отказывался и не убирал после первого неудачного матча, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

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21 комментарий

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Сергей Галынский
Этот не метод тыка
Это системный метод системного тыка Роман Борисыча
+9
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+9
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paster_bibo
Ответ Сергей Галынский
Этот не метод тыка Это системный метод системного тыка Роман Борисыча
Поправочка - Это системный метод системного тыка Системного Роман Системного Борисыча
+6
0
+6
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Ебздрогыч
Это не метод, а Система тыка!
+6
-2
+4
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Ильмир Зайнапов
В данный момент странно что кто то против системы Ска говорит, это уже редкость
+4
0
+4
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Anti S
Че происходит?
На Плющева перестали действовать запреты?
+3
0
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Так нам зачем про это говорить? Иди скажи это системному системщику
+1
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Nick Crosier
Ротенберг:"Хоккей знаете? Я придумал"
+1
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Silky Mitts
Ответ ivan555navi
А как надо, если вратарь не тянет? Именно так и делают - меняют.
Кто именно не тянет? Посмотрел на стату - у всех SV% от .920 и выше.
+1
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vizaslayer
Ответ личные рекорды это не хоккей
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только не пальму, а всю лигу )))
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Nikolay_exp
Ответ ivan555navi
А были какие-то запреты? Сами хейтеры выдумали, что есть запреты, а теперь удивляются, что их не видно.
давай ванька, фас на хейтеров, ух хейтеры какие не хорошие, правду говорят а ванятка обижается, судя по твоим комментам ты такой же инфантил как и ротан
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личные рекорды это не хоккей
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Anti S
Ответ ivan555navi
А были какие-то запреты? Сами хейтеры выдумали, что есть запреты, а теперь удивляются, что их не видно.
Ваня просто поздороваюсь))
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Dragon10
Результатами доказывал, что прав... Улыбнуло). Хотя на фоне йозика даже провальный во взрослом хоккее плющев кажется великим тренером
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Nikolay_exp
так ротенбульбуль ее так и формирует методом тыка
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Patriot
"тык" не тот..
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Евгений Исаев
Что значит "метод тыка"? Вы не знаете Ромку! У него - "метод НАУЧНОГО тыка, подкрепленный видеопросмотром игр НХЛ"!
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Melnikov1968
Читал его вью спорт-викэнду в полном об’еме. И вроде все правильно, однако ни одного слова о том, что во всей этой истории со СКА виноват Ротенберг. Деликатно не упоминает его фамилии, все острые углы обходит.
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Роберт Зайнуллин
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6OV4oSEJA
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