Плющев о СКА: «Поменять состав практически на 90% и ждать от него сиюминутного результата – незнание законов жанра. Не знаю, почему они пошли на такой эксперимент»

Владимир Плющев высказался о неудачной игре СКА на старте сезона.

Клуб проиграл три последних матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 играх.

– Владимир Анатольевич, почему СКА в нынешнем сезоне борется только за попадание в плей-офф? Сюрприз или ожидаемая ситуация?

– Для меня нет сюрприза, что у СКА возникли проблемы в начале чемпионата. Они армейцев будут преследовать до конца сезона.

Конечно, «красно-синие» подравняют ситуацию, но не думаю, что выйдут на уровень предыдущих лет. И это совершенно объективно. Команда новая и ждать, что люди будут с листа играть, как хотелось бы болельщикам, – сложно.

Не знаю, почему в клубе пошли на такой эксперимент. Но поменять состав практически на 90 процентов и ждать от него сиюминутного результата – это просто незнание законов жанра.

– Когда можно тогда ждать результатов от вновь созданной команды?

– Сложно сказать, потому что идет постоянная ротация игроков. Отдали много хоккеистов, которые в прошлом сезоне свою состоятельность доказали, выступали достаточно убедительно.

Формирование чемпионского коллектива – длительный процесс, не получатся просто так взять и за предсезонку сделать команду. Год-два, наверное, потребуется, если получится сохранить нынешний костяк.

– Ключевое слово «если».

– Как я понимаю, причины неудачной игры ищутся в том, что не со всеми хоккеистами угадали. Но, если вы профи, то должны видеть чуть дальше и глубже, чем кто-либо.

– Но вообще такая угадайка говорит о компетентности людей, которые принимают кадровые решения в СКА?

– Не то чтобы о компетентности, но, по крайней мере, есть какое-то ошибочное направление. Когда кажется, что можно брать со стороны все, что блестит, и это сразу заблестит и у тебя в руках. Так не бывает! – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.